В Приморье в феврале пройдет Фестиваль японского кино

Posted 21 января 2010, 03:52
Published 21 января 2010, 03:52
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральное консульство Японии во Владивостоке при поддержке администраций Арсеньевского, Уссурийского и Находкинского городскиз округов проведет в Приморье 43-й Фестиваль японского кино.
Даты, время, место проведения, демонстрируемые киноленты:
1) г.Арсеньев (Кинотеатр «Космос», ул. Ломоносова, д.28, тел. 8(42361)4-25-11)
5 февраля (пятница)
18:00 Церемония открытия
18:15 «Лето с водяным по имени Ку»
6 февраля (суббота)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!»
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
7 февраля (воскресенье)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!»
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
2) г. Уссурийск (Уссурийский Дом офицеров, ул.Советская, 31, тел. (4234)32-02-30)
12 февраля (пятница)
18:00 Церемония открытия
18:15 «Лето с водяным по имени Ку»
13 февраля (суббота)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!»
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
14 февраля (воскресенье)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!» (125 минут)
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
3) г. Владивосток (Кинотеатр «Океан», ул. Набережная,3, тел. 406-406)
17 февраля (среда)
16:00 Церемония открытия
16:15 «Душа, проснись!»
18 февраля (четверг)
16:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
19 февраля (пятница)
16:00 «Душа, проснись!»
20 февраля (суббота)
12:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
21 февраля (воскресенье)
16:00 «Лето с водяным по имени Ку»
3) г. Находка (Кинотеатр «Буревестник», Находкинский пр-т,12, (4236)69-85-58)
26 февраля (пятница)
18:00 Церемония открытия
18:15 «Душа, проснись!»»
27 февраля (суббота)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!»
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
28 февраля (воскресенье)
14:00 «Лето с водяным по имени Ку»
16:30 «Душа, проснись!»
19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»
Примечания:
Вход свободный во всех кинотеатрах
Сюжет кинолент изложен в приложении
Все киноленты с русскими субтитрами
Краткое содержание картин:
Summer Days with Coo
Лето с водяным по имени Ку
Анимационный фильм
2007
138 мин
Производство: Shin-ei animation
Режиссер: Кэйити Хара
По книге Масао Когурэ
Сценарий: Кэйити Хара
Оператор: Коити Янаи
Музыка: Кэй Вакакуса
Озвучивали: Кадзато Томидзава, Такахиро Ёкокава, Тамаки Мацумото, Наоки Танака,
Наоми Нисида
Японский водяной - «каппа» - мифическое земноводное существо, полу-тритон, полу-человек. В средние века рассказывали множество легенд об их непростых отношениях с людьми. А вот Коити Уэхаре в наши дни посчастливилось найти у реки высохшие останки водяного и даже оживить его в своей ванне. Коити и его новый друг по имени Ку отправляются в город Тоно на севере Японии, прославленный легендами о водяных. Увы, найти сородичей Ку не удалось, зато пресса пронюхала о сенсации. И что тут началось! Корреспонденты и любопытные осаждают дом Уэхары. Хочешь-не хочешь, а приходится участвовать в телешоу. Тяжело пришлось бы водяному в наши дни, если б не его сверхъестественные способности...
Известный японский режиссер Кэйити Хара посвятил пять лет созданию этого фильма, поднимающего актуальные проблемы экологии, масс-медиа и подростковой жестокости. Фильм получил большой приз в номинации «анимация» на фестивале медийных искусств 2007 г, проходящем под эгидой Японского агентства по культуре.
«Лето с водяным по имени Ку» - фильм, ориентированный на взрослых и детей.
Awaking!
Душа, проснись!
2006
125 минут
Производство: Cine Qua Non, Happinet, Asahi Broadcasting
Режиссер: Дзюндзи Сакамото
По роману Нацуо Кирино
Сценарий: Дзюндзи Сакамото
Оператор: Рё Оцука
Музыка: Коба
В ролях: Дзюн Фубуки, Тэцуси Танака, Такако Токива, Ёсико Мита, Харуко Като, Эцуси Тоёкава, Акира Тэрао
Для Тосико Сэкигути безмятежные годы счастливого брака закончились в один день: ее муж скоропостижно скончался от сердечного приступа. Пришла беда - отворяй ворота. Не успели пройти похороны, как Тосико случайно узнает, что у мужа была любовница, владелица ресторана. Сын, приехавший с женой из Калифорнии после восьми лет отлучки, претендует на наследство и собирается жить с матерью в одном доме. Еще недавно обычная домохозяйка, Тосико выбита из колеи. Теперь она сама должна принимать решения. А жизнь готовит ей немало сюрпризов: номер-пенал в низкопробной гостинице, сомнительные знакомства, эгоистичный любовник, попытки овладеть ремеслом киномеханика. От ее прежней жизни не остается и следа...
Фильм, участник конкурсной программы Токийского кинофестиваля 2007 г., снят по одноименному роману японской писательницы Нацуо Кирино, получившей международную известность благодаря триллеру «OUT».
15-Sai: Gakko IV
Школа-IV: Пятнадцатилетний
2000
120 минут
Режиссер: Ёдзи Ямада
Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама, Эмико Хирамацу
Оператор: Муцуо Наганума
Художник: Мицуо Дэгава
Музыка: Исао Томита
В ролях: Юта Канаи, Рэй Асами, Хидэкадзу Акаи, Ёко Акино, Нэндзи Кобаяси,
Тэцуро Тамба, Сэйко Такада, Гин Маэда
Пятнадцатилетний Дайскэ - главный герой «Школы-IV» - в школу ходить не хочет. Он задается вопросом: «Почему дети должны ходить в школу?» И однажды отправляется в путешествие, чтобы увидеть 7000-летний кедр, который растет на крошечном острове Якусима на самом юге Японии. Но Дайскэ набирается мудрости не у самого кедра, а по дороге, сталкиваясь с реальной жизнью. В своих поисках «того, что бы его поразило», он встречает самых разных людей, находит неожиданные ответы на свои вопросы и переживает странные приключения.
«Школа-IV: Пятнадцатилетний» - четвёртая часть знаменитой серии «Gakko» («Школа»), призер 24-го фестиваля Японской киноакадемии. Из интервью с режиссером Ёдзи Ямада: «Паренёк-девятиклассник отправляется в путешествие, бросив школу, дом и игнорируя ценности, которые навязывают ему взрослые. Я хотел создать фильм, в котором зритель путешествовал бы вместе с главным героем, сопереживая ему и желая счастья».