В Приморье в феврале пройдет Фестиваль японского кино

Японский водяной - «каппа» - мифическое земноводное существо, полу-тритон, полу-человек. В средние века рассказывали множество легенд об их непростых отношениях с людьми. А вот Коити Уэхаре в наши дни посчастливилось найти у реки высохшие останки водяного и даже оживить его в своей ванне. Коити и его новый друг по имени Ку отправляются в город Тоно на севере Японии, прославленный легендами о водяных. Увы, найти сородичей Ку не удалось, зато пресса пронюхала о сенсации. И что тут началось! Корреспонденты и любопытные осаждают дом Уэхары. Хочешь-не хочешь, а приходится участвовать в телешоу. Тяжело пришлось бы водяному в наши дни, если б не его сверхъестественные способности...