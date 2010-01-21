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Posted 21 января 2010, 03:52

Published 21 января 2010, 03:52

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Приморье в феврале пройдет Фестиваль японского кино

21 января 2010, 03:52
Приморцы смогут насладиться кинематографией лучших режиссеров Страны восходящего солнца абсолютно бесплатно

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральное консульство Японии во Владивостоке при поддержке администраций Арсеньевского, Уссурийского и Находкинского городскиз округов проведет в Приморье 43-й Фестиваль японского кино.

Даты, время, место проведения, демонстрируемые киноленты:

1) г.Арсеньев (Кинотеатр «Космос», ул. Ломоносова, д.28, тел. 8(42361)4-25-11)

5 февраля (пятница)

18:00 Церемония открытия

18:15 «Лето с водяным по имени Ку»

6 февраля (суббота)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!»

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

7 февраля (воскресенье)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!»

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

2) г. Уссурийск (Уссурийский Дом офицеров, ул.Советская, 31, тел. (4234)32-02-30)

12 февраля (пятница)

18:00 Церемония открытия

18:15 «Лето с водяным по имени Ку»

13 февраля (суббота)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!»

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

14 февраля (воскресенье)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!» (125 минут)

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

3) г. Владивосток (Кинотеатр «Океан», ул. Набережная,3, тел. 406-406)

17 февраля (среда)

16:00 Церемония открытия

16:15 «Душа, проснись!»

18 февраля (четверг)

16:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

19 февраля (пятница)

16:00 «Душа, проснись!»

20 февраля (суббота)

12:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

21 февраля (воскресенье)

16:00 «Лето с водяным по имени Ку»

3) г. Находка (Кинотеатр «Буревестник», Находкинский пр-т,12, (4236)69-85-58)

26 февраля (пятница)

18:00 Церемония открытия

18:15 «Душа, проснись!»»

27 февраля (суббота)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!»

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

28 февраля (воскресенье)

14:00 «Лето с водяным по имени Ку»

16:30 «Душа, проснись!»

19:00 «Школа-IV: Пятнадцатилетний»

  • Примечания:

  • Вход свободный во всех кинотеатрах

  • Сюжет кинолент изложен в приложении

  • Все киноленты с русскими субтитрами

    • Краткое содержание картин:

    Summer Days with Coo

    Лето с водяным по имени Ку

    Анимационный фильм

    2007

    138 мин

    Производство: Shin-ei animation

    Режиссер: Кэйити Хара

    По книге Масао Когурэ

    Сценарий: Кэйити Хара

    Оператор: Коити Янаи

    Музыка: Кэй Вакакуса

    Озвучивали: Кадзато Томидзава, Такахиро Ёкокава, Тамаки Мацумото, Наоки Танака,

    Наоми Нисида

    Японский водяной - «каппа» - мифическое земноводное существо, полу-тритон, полу-человек. В средние века рассказывали множество легенд об их непростых отношениях с людьми. А вот Коити Уэхаре в наши дни посчастливилось найти у реки высохшие останки водяного и даже оживить его в своей ванне. Коити и его новый друг по имени Ку отправляются в город Тоно на севере Японии, прославленный легендами о водяных. Увы, найти сородичей Ку не удалось, зато пресса пронюхала о сенсации. И что тут началось! Корреспонденты и любопытные осаждают дом Уэхары. Хочешь-не хочешь, а приходится участвовать в телешоу. Тяжело пришлось бы водяному в наши дни, если б не его сверхъестественные способности...

    Известный японский режиссер Кэйити Хара посвятил пять лет созданию этого фильма, поднимающего актуальные проблемы экологии, масс-медиа и подростковой жестокости. Фильм получил большой приз в номинации «анимация» на фестивале медийных искусств 2007 г, проходящем под эгидой Японского агентства по культуре.

    «Лето с водяным по имени Ку» - фильм, ориентированный на взрослых и детей.

    Awaking!

    Душа, проснись!

    2006

    125 минут

    Производство: Cine Qua Non, Happinet, Asahi Broadcasting

    Режиссер: Дзюндзи Сакамото

    По роману Нацуо Кирино

    Сценарий: Дзюндзи Сакамото

    Оператор: Рё Оцука

    Музыка: Коба

    В ролях: Дзюн Фубуки, Тэцуси Танака, Такако Токива, Ёсико Мита, Харуко Като, Эцуси Тоёкава, Акира Тэрао

    Для Тосико Сэкигути безмятежные годы счастливого брака закончились в один день: ее муж скоропостижно скончался от сердечного приступа. Пришла беда - отворяй ворота. Не успели пройти похороны, как Тосико случайно узнает, что у мужа была любовница, владелица ресторана. Сын, приехавший с женой из Калифорнии после восьми лет отлучки, претендует на наследство и собирается жить с матерью в одном доме. Еще недавно обычная домохозяйка, Тосико выбита из колеи. Теперь она сама должна принимать решения. А жизнь готовит ей немало сюрпризов: номер-пенал в низкопробной гостинице, сомнительные знакомства, эгоистичный любовник, попытки овладеть ремеслом киномеханика. От ее прежней жизни не остается и следа...

    Фильм, участник конкурсной программы Токийского кинофестиваля 2007 г., снят по одноименному роману японской писательницы Нацуо Кирино, получившей международную известность благодаря триллеру «OUT».

    15-Sai: Gakko IV

    Школа-IV: Пятнадцатилетний

    2000

    120 минут

    Режиссер: Ёдзи Ямада

    Сценарий: Ёдзи Ямада, Ёситака Асама, Эмико Хирамацу

    Оператор: Муцуо Наганума

    Художник: Мицуо Дэгава

    Музыка: Исао Томита

    В ролях: Юта Канаи, Рэй Асами, Хидэкадзу Акаи, Ёко Акино, Нэндзи Кобаяси,

    Тэцуро Тамба, Сэйко Такада, Гин Маэда

    Пятнадцатилетний Дайскэ - главный герой «Школы-IV» - в школу ходить не хочет. Он задается вопросом: «Почему дети должны ходить в школу?» И однажды отправляется в путешествие, чтобы увидеть 7000-летний кедр, который растет на крошечном острове Якусима на самом юге Японии. Но Дайскэ набирается мудрости не у самого кедра, а по дороге, сталкиваясь с реальной жизнью. В своих поисках «того, что бы его поразило», он встречает самых разных людей, находит неожиданные ответы на свои вопросы и переживает странные приключения.

    «Школа-IV: Пятнадцатилетний» - четвёртая часть знаменитой серии «Gakko» («Школа»), призер 24-го фестиваля Японской киноакадемии. Из интервью с режиссером Ёдзи Ямада: «Паренёк-девятиклассник отправляется в путешествие, бросив школу, дом и игнорируя ценности, которые навязывают ему взрослые. Я хотел создать фильм, в котором зритель путешествовал бы вместе с главным героем, сопереживая ему и желая счастья».

    #Денис Объедкин#Новости#Культура
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