Во Владивостоке столкнулись два маршрутных автобуса

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телепрограмму «Ночной дозор», в результате столкновения пострадала пассажирка одного из автобусов. Прибытия врачей скорой помощи она ждала на скамейке. Самочувствие девушки ухудшилось оттого, что во время удара её сильно прижали к поручню.

И она сама, и другие пассажиры Хёндая, полагали, что оба водителя нарушили правила. Один, якобы, влез без очереди, другой, начав движение, разговаривал по мобильному телефону. Ни с первым пунктом обвинения, ни со вторым водитель Хёндая был не согласен.