Во Владивостоке столкнулись два маршрутных автобуса

Posted 21 января 2010, 01:05
Published 21 января 2010, 01:05
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - На проспекте Столетия во Владивостоке на остановке общественного транспорта столкнулись два маршрутных автобуса.
Автобус семнадцатого маршрута стоял на остановке параллельно проезжей части, сороковой поворачивал в карман с основной магистрали. По словам водителя ДЭУ, он уже заехал в карман наполовину, когда рулевой Хёндая начал движение и врезался в его автобус.
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телепрограмму «Ночной дозор», в результате столкновения пострадала пассажирка одного из автобусов. Прибытия врачей скорой помощи она ждала на скамейке. Самочувствие девушки ухудшилось оттого, что во время удара её сильно прижали к поручню.
И она сама, и другие пассажиры Хёндая, полагали, что оба водителя нарушили правила. Один, якобы, влез без очереди, другой, начав движение, разговаривал по мобильному телефону. Ни с первым пунктом обвинения, ни со вторым водитель Хёндая был не согласен.