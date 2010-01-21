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Posted 21 января 2010, 01:05

Published 21 января 2010, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Во Владивостоке столкнулись два маршрутных автобуса

21 января 2010, 01:05
Сюжет
Происшествие
В результате столкновения пострадала пассажирка одного из автобусов

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - На проспекте Столетия во Владивостоке на остановке общественного транспорта столкнулись два маршрутных автобуса.
Автобус семнадцатого маршрута стоял на остановке параллельно проезжей части, сороковой поворачивал в карман с основной магистрали. По словам водителя ДЭУ, он уже заехал в карман наполовину, когда рулевой Хёндая начал движение и врезался в его автобус.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телепрограмму «Ночной дозор», в результате столкновения пострадала пассажирка одного из автобусов. Прибытия врачей скорой помощи она ждала на скамейке. Самочувствие девушки ухудшилось оттого, что во время удара её сильно прижали к поручню.
И она сама, и другие пассажиры Хёндая, полагали, что оба водителя нарушили правила. Один, якобы, влез без очереди, другой, начав движение, разговаривал по мобильному телефону. Ни с первым пунктом обвинения, ни со вторым водитель Хёндая был не согласен.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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