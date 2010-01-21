Во Владивостоке - вновь праздник французского кино

Впервые в рамках Недели французского кино во Владивостоке в кинотеатре "Океан" к зрителям выйдет режиссер одного из фильмов. Преподаватель Высшей школы кинематографии в Париже Николя Клотц не только представит свой фильм "Человеческий фактор", но и даст мастер-класс начинающим владивостокским кинематографистам.