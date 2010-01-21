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Posted 20 января 2010, 23:21

Published 20 января 2010, 23:21

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Во Владивостоке - вновь праздник французского кино

20 января 2010, 23:21
В столице Приморья открывается традиционная Неделя французского кино

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК- МЕДИА - 21 - 27 января в кинотеатре "Океан" пройдет традиционная Неделя французского кино.

Как сообщили организаторы, зрителям Владивостока покажут 11 картин французских режиссеров. А еще владивостокцы увидят 15 мультфильмов.

Помимо современных картин, будет показана ретроспектива четырех фильмов режиссера Алена Рене. Все фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами или прямым переводом в зал.

Впервые в рамках Недели французского кино во Владивостоке в кинотеатре "Океан" к зрителям выйдет режиссер одного из фильмов. Преподаватель Высшей школы кинематографии в Париже Николя Клотц не только представит свой фильм "Человеческий фактор", но и даст мастер-класс начинающим владивостокским кинематографистам.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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