Во Владивостоке - вновь праздник французского кино

Posted 20 января 2010, 23:21
Published 20 января 2010, 23:21
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК- МЕДИА - 21 - 27 января в кинотеатре "Океан" пройдет традиционная Неделя французского кино.
Как сообщили организаторы, зрителям Владивостока покажут 11 картин французских режиссеров. А еще владивостокцы увидят 15 мультфильмов.
Помимо современных картин, будет показана ретроспектива четырех фильмов режиссера Алена Рене. Все фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами или прямым переводом в зал.
Впервые в рамках Недели французского кино во Владивостоке в кинотеатре "Океан" к зрителям выйдет режиссер одного из фильмов. Преподаватель Высшей школы кинематографии в Париже Николя Клотц не только представит свой фильм "Человеческий фактор", но и даст мастер-класс начинающим владивостокским кинематографистам.