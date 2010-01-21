За неубранный снег предпринимателей Владивостока наказали рублем

В списке нарушителей - 15 должностных и юридических лиц. Так, за непринятые в течение 10 дней меры по вывозу и уборке снега штрафом в 50 тысяч рублей наказано предприятие ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ». Плохо почищенные дороги стали причиной штрафов в 50 тысяч рублей для ФГУ «Дальуправтодор», ООО «Дорожная служба Фрунзенского района», ООО «Управляющая компания Советского района». Также в числе оштрафованных - ООО «Салон Бинго», ДВО РАН, ряд местных чиновников.