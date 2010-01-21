За неубранный снег предпринимателей Владивостока наказали рублем

Posted 21 января 2010, 02:14
Published 21 января 2010, 02:14
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - Наказание нарушителей правил благоустройства стали темой очередного заседания административной коллегии, которое состоялось в администрации края. Коллегия прошла под председательством заместителя руководителя аппарата администрации Приморского края Олега Мельникова.
В списке нарушителей - 15 должностных и юридических лиц. Так, за непринятые в течение 10 дней меры по вывозу и уборке снега штрафом в 50 тысяч рублей наказано предприятие ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ». Плохо почищенные дороги стали причиной штрафов в 50 тысяч рублей для ФГУ «Дальуправтодор», ООО «Дорожная служба Фрунзенского района», ООО «Управляющая компания Советского района». Также в числе оштрафованных - ООО «Салон Бинго», ДВО РАН, ряд местных чиновников.
Напомним, административные комиссии, созданные по инициативе губернатора Сергея Дарькина, решают важнейшие задачи - наведение порядка и чистоты в крае, создание комфортных условий для жизни всех приморцев.
Комиссии действуют во всех муниципальных образованиях края. Среди вопросов, которые входят в компетенцию комиссий, - недобросовестная работа жилищно-коммунальных служб, нарушение законодательства в градостроительстве, природопользовании и охране окружающей среды.
Предметом рассмотрения административных комиссий могут стать самовольно возведенные здания, отсутствие табличек с указанием номера дома, названия улицы, шум, мешающий отдыхать людям, машина, припаркованная на газоне, мусор, брошенный мимо урны. Обратиться в комиссию может каждый житель края, сообщает пресс-служба краевой администрации.