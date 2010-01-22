Евгений Плющенко - шестикратный чемпион Европы по фигурному катанию

Posted 22 января 2010, 00:24
Published 22 января 2010, 00:24
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА - Лидер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко стал шестикратным чемпионом Европы, убедительно выиграв первенство континента в Таллине. Об этом сообщает портал Mail.Ru.
За произвольную программу 27-летний олимпийский чемпион Турина получил 164,09 балла. С учетом оценки за короткую программу (91,30) Плющенко набрал 255,39 балла.
До личного рекорда за произвольную программу, установленного на Олимпиаде-2006, Евгению не хватило более трех баллов (167,67).
Преимущество россиянина над ставшим серебряным призером Стефаном Ламбьелем превысило 16 баллов — швейцарец завершил соревнования с итоговой суммой 238,54. Бронзу чемпионата Европы-2010 завоевал француз Бриан Жубер (236,45).
Плющенко, который после победной Олимпиады в Турине ушел из спорта, стал шестикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010). Также в его коллекции три золота чемпионатов мира (2001, 2003, 2004).