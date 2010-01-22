ХАБАРОВСК. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске стартовал традиционный месячник военно-патриотической работы. В этом году он посвящен предстоящему 65-летию Победы.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы администрации города Елена Соловьева, организаторы постарались, чтобы церемония открытия была не только торжественной, но и затронула сердца молодых. Евгения Александровна Цуканова, которая практически девчонкой шагнула в самое пекло войны, передала символический огонь воспитанникам кадетской школы и военно-морского лицея - неоднократным победителям смотра на организацию работы по военно-патриотическому воспитанию. Ребята поклялись быть достойными памяти павших, «через года, через века» помнить об их подвиге. И зал подхватил эту клятву. В том, что она будет подтверждена делами, сомневаться не приходится. Уже сегодня молодое поколение хабаровчан равняется на старших, учится у них верности своей стране, своему народу.

Все больше подростков приходит в клубы патриотической направленности, занимается поиском исторических и краеведческих материалов, участвует в патриотических и социальных акциях, опекает ветеранов. Не только у каждого учебного заведения, но практически у каждого школьного класса есть друзья-ветераны, которые встречают со школьниками все праздники, приходят на классные часы и торжественные сборы, рассказывают им о войне, о своих боевых товарищах. В школах созданы музеи, уголки боевой славы, записаны воспоминания ветеранов. И работа это продолжается.

Вот и на церемонии открытия месячника каждая школа получила папки с конкретными заданиями. В них предложено участие в уже хорошо зарекомендовавших себя акциях, таких, как, например, «Имя на обелиске». Эта акция включает в себя не только краеведческие поисковые экспедиции, но и уход за памятными местами. Акция «Спасибо вам за Победу» предусматривает торжественные вечера встреч с ветеранами, концерты для них, а акция «Их согревает тепло ваших сердец» приведет ребят в дома ветеранов, подскажет, где требуется их помощь. Подхватили в городе и акцию «Школе - имя Героя» - и сейчас к присвоению имени своего выпускника, Героя России Владимира Тамгина, собирают материалы в школе №47. Взяла старт и новая акция «Мост поколений», по итогам которой будет создан альбом из записей воспоминаний фронтовиков.

Кроме того, в городе к 65-летию Победы, вместе с традиционными конкурсами отрядов Почетного караула, поисковых отрядов, школьных музеев, объявлены литературно-художественный конкурс творческих работ «Я помню, я горжусь», конкурс плакатов «И это помнит шар земной». А в рамках начавшегося месячника с участием ветеранов, участников боевых действий в Афганистане, Чечне пройдут тематические уроки, уроки мужества, торжественные встречи, посвященные истории Вооруженных сил России, 65-летию победы в Великой Отечественной войне, годовщинам снятия блокады Ленинграда, разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Дню защитника Отечества посвятят выставки рисунков, стенгазет, плакатов, книжные выставки, ребята побывают на экскурсиях в музеях истории, воинских частях, наведут порядок у памятников и обелисков. В это же время пройдут военно-прикладная эстафета, окружные этапы комбинированной военно-спортивной игры «Патриот», торжественное вручение паспортов в рамках акции «Мы - граждане акции», фестиваль патриотической песни «Виктория».

Во всех городских округах состоятся вручения юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны, торжественные приемы командиров войсковых частей, расположенных на территориях районов, фестивали художественной самодеятельности «Ветераны - городу», «Слава тебе, солдат», спортивные состязания по лыжам, стрельбе, вольной борьбе, лыжный переход «Хабаровск - Волочаевка - Хабаровск». А в Центральном округе проведут «круглый стол» по вопросам взаимодействия учебных заведений с войсковыми частями в организации патриотического воспитания молодежи.