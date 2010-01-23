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Posted 23 января 2010, 02:12

Published 23 января 2010, 02:12

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Молодежь Владивостока приглашают на "Ледовый бал"

23 января 2010, 02:12
Он посвящен празднованию Дня российского студенчества и обещает пришедшим массу развлечений и сюрпризов

ВЛАДИВОСТОК. 23 января. ВОСТОК-МЕДИА - В понедельник, 25 января, в День российского студенчества на стадионе «Авангард» пройдет грандиозный «Ледовый бал» для молодежи.

Студенты смогут покататься на коньках, принять участие в самых неожиданных конкурсах и даже в рыбной ловле, а также отведать горячих блинов с чаем.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, «Ледовый бал» проводится по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва с целью сохранения студенческих традиций, популяризации здорового образа жизни, а также организации культурного досуга молодёжи.

В программе ледового праздника: дискотека на коньках, выступления лучших творческих коллективов, маскарад и еще множество разнообразных конкурсов и аттракционов с призами и подарками. А также горячие угощения из развернутой возле стадиона настоящей военной полевой кухни. По признанию организаторов, в этом году всех пришедших на праздник ждет неожиданное для таких мест занятие - соревнования по рыбной ловле.

Кроме этого, запланировано и первое публичное выступление конкурсантов «Океанского проспекта» - лучших вокалистов, прошедших в декабре кастинг конкурса. В этот же день в 20 часов в ночном клубе «Паллада» для владивостокских студентов будет организована after-party, причем всем пришедшим на «Ледовый бал» будут вручаться бесплатные билеты.

Вход на ледовый праздник осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в своем вузе или школе. Все желающие могут взять с собой коньки, чтобы зарядиться хорошим настроением. Студентов, пришедших в маскарадных костюмах, ждет отдельный сюрприз! Праздник на льду проводится во Владивостоке только второй год, но он уже стал одним из любимых среди владивостокской молодежи.

Начало «Ледового бала» в 14.00.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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