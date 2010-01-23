Молодежь Владивостока приглашают на "Ледовый бал"

Вход на ледовый праздник осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в своем вузе или школе. Все желающие могут взять с собой коньки, чтобы зарядиться хорошим настроением. Студентов, пришедших в маскарадных костюмах, ждет отдельный сюрприз! Праздник на льду проводится во Владивостоке только второй год, но он уже стал одним из любимых среди владивостокской молодежи.