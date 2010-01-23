Застолье по-приморски: начали с тостов, закончили поножовщиной

В отделе внутренних дел выяснилось, что это не первый криминальный опыт для молодого человека - в 2007 году он был осужден за совершение угона и приговорен к условной мере наказания. В этот раз парень совершил более тяжкое преступление и рассчитывать на снисхождение суда ему не приходится. Согласно действующему законодательству, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.