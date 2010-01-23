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Posted 23 января 2010, 03:22

Published 23 января 2010, 03:22

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Застолье по-приморски: начали с тостов, закончили поножовщиной

23 января 2010, 03:22
Сюжет
Происшествие
К тому же горячий парень из Уссурийска уже имел криминальный опыт

ВЛАДИВОСТОК. 23 января. ВОСТОК-МЕДИА - Абсолютное большинство преступлений, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, совершается в Приморье на почве алкогольного опьянения.

Не стал исключением и вчерашний случай, произошедший в Уссурийске. Бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу был доставлен 37-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки. Пострадавшего без промедления доставили в хирургическое отделение. Пока врачи оказывали мужчине помощь, сотрудники милиции выехали на место преступления и установили все подробности происшествия.

Выяснилось, что в квартире, расположенной на улице Некрасова, два приятеля общались за бутылкой горячительного напитка. Как это часто бывает, в ходе пьяных разговоров возникли разногласия, вылившиеся в поножовщину. По подозрению в совершении преступления милиционеры задержали 22-летнего парня.

В отделе внутренних дел выяснилось, что это не первый криминальный опыт для молодого человека - в 2007 году он был осужден за совершение угона и приговорен к условной мере наказания. В этот раз парень совершил более тяжкое преступление и рассчитывать на снисхождение суда ему не приходится. Согласно действующему законодательству, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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