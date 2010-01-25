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Posted 25 января 2010, 03:42

Published 25 января 2010, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Что-то странное нашли землекопы в Первомайском районе Владивостока

25 января 2010, 03:42
Сюжет
Происшествие
Подозрительную находку вывезли из города для дальнейшей утилизации

ВЛАДИВОСТОК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в Первомайском районе Владивостока при ведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боевую часть снаряда.

Выехавшие на место происшествия сотрудники милиции произвели оцепление, а приехавшие саперы вывезли находку из города для дальнейшей утилизации. Управление внутренних дел по Приморскому краю напоминает жителям и гостям Владивостока о том, что в случае обнаружения неизвестных или подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщить об этом в милицию.

Также напоминаем, что в настоящее время на территории Приморья проходит акция «Сдай оружие». Уважаемые жители края, если у вас на руках имеется незарегистрированное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, вы можете сдать их в любом райотделе милиции. Вам будет выплачено денежное вознаграждение от пятисот до десяти тысяч рублей. Важно помнить, что ст.222 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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