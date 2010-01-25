Что-то странное нашли землекопы в Первомайском районе Владивостока

Posted 25 января 2010, 03:42
Published 25 января 2010, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера в Первомайском районе Владивостока при ведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боевую часть снаряда.
Выехавшие на место происшествия сотрудники милиции произвели оцепление, а приехавшие саперы вывезли находку из города для дальнейшей утилизации. Управление внутренних дел по Приморскому краю напоминает жителям и гостям Владивостока о том, что в случае обнаружения неизвестных или подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщить об этом в милицию.
Также напоминаем, что в настоящее время на территории Приморья проходит акция «Сдай оружие». Уважаемые жители края, если у вас на руках имеется незарегистрированное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, вы можете сдать их в любом райотделе милиции. Вам будет выплачено денежное вознаграждение от пятисот до десяти тысяч рублей. Важно помнить, что ст.222 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.