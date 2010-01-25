Коррупционерам - не место в рядах судебных приставов Приморья

Так, например, в отношении бывшего судебного пристава Дальнереченского муниципального района дважды было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Нечистая на руку сотрудница указывала в квитанции, выдаваемой должнику, сумму, которую он вносил в счет погашения долга, а в корешке квитанции, предназначенной для перечисления средств на счет взыскателя, другую, намного меньше. Таким образом, бывший судебный пристав присваивала часть денежных средств, внесенных должником в счет погашения долга, и использовала их в личных целях.