Коррупционерам - не место в рядах судебных приставов Приморья

Posted 25 января 2010, 02:09
Published 25 января 2010, 02:09
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю подвело итоги работы в рамках борьбы с коррупционными проявлениями в своих рядах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2009 году в отношении работников УФССП России по Приморскому краю было возбуждено 13 уголовных дел, из них 10 были инициированы отделом собственной безопасности. Среди должностных преступлений, совершенных судебными приставами, - служебный подлог (4), мошенничество (4), злоупотребление должностными полномочиями (1), халатность (1), получение взятки (1), кража, совершенная в крупном размере (1), превышение должностных полномочий (1). Наибольшее количество нарушений было выявлено в отделе судебных приставов по Дальнереченскому району.
В период с января по декабрь 2009 года в отношении судебных приставов этого отдела возбуждено 6 уголовных дел.
Так, например, в отношении бывшего судебного пристава Дальнереченского муниципального района дважды было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Нечистая на руку сотрудница указывала в квитанции, выдаваемой должнику, сумму, которую он вносил в счет погашения долга, а в корешке квитанции, предназначенной для перечисления средств на счет взыскателя, другую, намного меньше. Таким образом, бывший судебный пристав присваивала часть денежных средств, внесенных должником в счет погашения долга, и использовала их в личных целях.
С целью профилактики коррупционных проявлений и пресечения фактов совершения противоправных действий со стороны государственных служащих УФССП России по Приморскому краю, регулярно проводятся проверки своевременности сдачи денежных средств на депозитный счет отделов судебных приставов, законности перечисления денежных средств взыскателям, обоснованности окончания судебными приставами-исполнителями исполнительных производств с актом о невозможности взыскания и т.д.
Кроме того, сотрудниками отдела собственной безопасности проводится работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Так, за 12 месяцев 2009 было проверено 63 организации, подавшие заявления на участие в аукционе.
В круглосуточном режиме работает «телефон доверия» (41-21-65) по которых граждане могут сообщать о противоправных действиях со стороны работников УФССП России по Приморскому краю. За 12 месяцев прошлого года поступило 62 звонка. Два обращения содержали в себе заявления коррупционной направленности. Результаты проведенных проверок показали, что одно сообщение не нашло своего подтверждения, второе поставлено на контроль.