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Posted 25 января 2010, 07:17

Published 25 января 2010, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

В Приморье расследуют смерть девочки в стоматологической клинике

25 января 2010, 07:17
Десятилетняя девочка скончалась в стоматологической поликлинике Уссурийска на приеме у стоматолога

ВЛАДИВОСТОК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - В стоматологической поликлинике Уссурийска на приеме у стоматолога скончалась 10 – летняя девочка. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В связи со смертью ребенка в следственные органы СКП РФ по Приморскому краю обратились её родители.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная поверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Проверку проводит следственный отдел по г. Уссурийску следственного управления СКП РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости
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