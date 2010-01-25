В Приморье расследуют смерть девочки в стоматологической клинике

Posted 25 января 2010, 07:17
Published 25 января 2010, 07:17
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - В стоматологической поликлинике Уссурийска на приеме у стоматолога скончалась 10 – летняя девочка. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В связи со смертью ребенка в следственные органы СКП РФ по Приморскому краю обратились её родители.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная поверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Проверку проводит следственный отдел по г. Уссурийску следственного управления СКП РФ по Приморскому краю.