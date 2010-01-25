В сахалинский Поронайск вернулось большое кино

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Сахалин-Курилы», канадскую систему CP-2000 завозили в Поронайск частями весь прошлый год. В марте московские специалисты установили сервер, в декабре - проектор, акустику смонтировали уже в январе 2010 г.