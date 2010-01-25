В сахалинский Поронайск вернулось большое кино

Posted 25 января 2010, 03:35
Published 25 января 2010, 03:35
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - После многолетнего перерыва в Поронайске вновь открылся городской кинотеатр. Попасть на дебютный показ - комедию с элементами анимации «Элвин и бурундуки-2» - можно было всего за 100 руб.
Новый 12-метровый экран появился в актовом зале управления образования, культуры и спорта, где последний раз большое кино смотрели еще в советские времена. Глобальное отличие нового кинотеатра от своего предшественника - современное цифровое оборудование, позволяющее смотреть фильмы даже в трехмерном формате.
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Сахалин-Курилы», канадскую систему CP-2000 завозили в Поронайск частями весь прошлый год. В марте московские специалисты установили сервер, в декабре - проектор, акустику смонтировали уже в январе 2010 г.
«Такими системами в России могут похвастать всего три-четыре кинотеатра. Помимо отличного качества картинки и звука, поддержки 3D воспроизведения, сервер предусматривает защиту от пиратского копирования. Попытка захвата изображения с экрана закончится для «пиратов» печально: на записи будут присутствовать помехи - водяные знаки», - сообщил начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики местной администрации Евгений Борозна.
На приобретение цифрового кинематографа для Поронайска из областного бюджета было выделено около 7 млн. руб. По словам Е. Борозны, вопрос культурного досуга земляков удалось решить с помощью депутата областной Думы Натальи Захарчук и местного отделения партии «Единая Россия».
«Зрительный зал должен соответствовать новому оборудованию. Мы сделали косметический ремонт, привели в порядок систему отопления. На очереди - замена кресел» - сказал Е. Борозна.
Хотя поронайцы уже заключили договор с южно-сахалинскими прокатчиками, регулярные киносеансы - дело будущего. Оборудование требует обкатки, да и главное - на новые фильмы надо еще заработать. Поэтому следующую картину - «Наша Раша» - жители района увидят только в феврале.