Дальневосточные энергетики ищут способы сдерживания темпов роста энерготарифов

Между тем, до конца 2008 года существовал так называемый «исключительный тариф» на транспортировку угля и мазута в ДФО и Архангельскую область. Он давал возможность доставлять топливо на электростанции ОАО «ДГК» со скидкой: каменный уголь - 15 % от общероссийского тарифа, бурый - 10 %, мазут - до 34 % (в зависимости от дальности транспортировки). Льгота была отменена с января 2009 года.