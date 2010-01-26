Дальневосточные энергетики ищут способы сдерживания темпов роста энерготарифов

Posted 26 января 2010, 04:13
Published 26 января 2010, 04:13
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 26 января. ВОСТОК-МЕДИА – Дальневосточная генерирующая компания, основной производитель электрической и тепловой энергии на юге макрорегиона, поддерживает инициативу полпреда президента РФ в ДФО Виктора Ишаева о возврате льгот на перевозку топлива по железной дороге. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК").
Как отметил генеральный директор ОАО «ДГК» Валерий ЛЕВИТ, эта мера способствовала бы сокращению затрат на топливо, завозимого на ТЭЦ компании (эти затраты ежегодно исчисляются десятками миллиардов рублей), и расходов на производство тепло- и электроэнергии, что положительно сказалось бы на сдерживании роста энерготарифов на Дальнем Востоке.
Напомним, затраты на топливо составляют половину в себестоимости энергии, производимой в ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Электростанции компании для производства электро- и теплоэнергии используют преимущественно уголь (78 %), а также природный газ (20 %) и топочный мазут (2 %). Уголь и мазут энергокомпания доставляет до своих ТЭЦ по железнодорожной дороге. В 2009 году объем перевезенного угля составил 11,7 млн тонн, мазута - 146 тыс. тонн.
Железнодорожный тариф - цена доставки топлива от места его добычи непосредственно до ТЭЦ - напрямую влияет на себестоимость электрической и тепловой энергии, повышая стоимость топлива, как минимум, на треть. В 2009 году тариф на ж/д перевозку «утяжелил» цену мазута для дальневосточных электростанций, в среднем, на 32 %, угля - на 29 %.
В случае, когда топливо на дальневосточные ТЭЦ везут издалека, его удорожание становится значительно заметнее: затраты на транспортировку дальнепривозных углей (из Забайкалья, Сибири) кратно превышают цену доставляемого топлива. К примеру, доставка харанорского угля, на котором работает часть электростанций в Хабаровском и Приморском крае, обходится в 2,4 раза дороже, чем стоит сам уголь. Дальнепривозные угли – примерно десятая часть в общем объеме грузоперевозок твердого топлива для ОАО «ДГК».
Между тем, до конца 2008 года существовал так называемый «исключительный тариф» на транспортировку угля и мазута в ДФО и Архангельскую область. Он давал возможность доставлять топливо на электростанции ОАО «ДГК» со скидкой: каменный уголь - 15 % от общероссийского тарифа, бурый - 10 %, мазут - до 34 % (в зависимости от дальности транспортировки). Льгота была отменена с января 2009 года.