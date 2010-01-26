Дальний Восток согреют "Танцы народов мира"

Елена Щербакова, директор Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, педагог-репетитор, народная артиста России рассказала: "Для ансамбля эти гастроли очень важные, ведь сегодняшний состав артистов впервые выступит на Дальнем Востоке. За 30 лет уже выросло новое поколение, которое никогда не видело концертов ансамбля Игоря Моисеева (может быть только по телевидению!). Благодаря уникальной хореографии Игоря Моисеева, ансамбль ознакомит зрителя с историей народного танца России и многих стран мира. Я надеюсь, что помимо большой пользы наши концерты доставят зрителям радость и удовольствие. Также очень надеемся, что следующий перерыв между гастролями ансамбля на Дальний Восток будет значительно короче. После окончания гастролей ансамбль выступит, в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского 10, 11 февраля. Эти концерты мы посвящаем Дню рождения ансамбля. 10 февраля 1937 г., ровно 73 года назад, Игорь Александрович Моисеев провел первую репетицию коллектива".