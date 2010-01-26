Дальний Восток согреют "Танцы народов мира"

Posted 26 января 2010, 00:29
Published 26 января 2010, 00:29
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 26 января. ВОСТОК-МЕДИА - С 26 января по 2 февраля после 30-летнего перерыва Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в городах Дальнего Востока с программой "Танцы народов мира" в постановке Игоря Моисеева.
В Уссурийск и Благовещенск ансамбль приезжает впервые, несмотря на то, что 10 февраля 2010 года коллектив отметит свое 73-летие.
Концерты ансамбля пройдут в городах: Владивосток (27.01 - "Феско холл", Уссурийск (28.01 - "Дом офицеров Российской армии"), Хабаровск (29.01 -"Платинум Арена") и Благовещенск (31.01 и 01.02 - "Окружной культурный центр").
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, в программе концерта - классика Игоря Моисеева, вошедшая в золотой фонд мировой хореографической культуры: русский танец "Лето", молдавская сюита "Жок", старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого", русский танец "Вензеля", танец бессарабских цыган, Также в программу включены: Калмыцкий танец, Татарочка, сюита греческих танцев "Сиртаки", корейский танец "Санчонга", сюита мексиканских танцев "Сапатео", "Авалюлько", танец аргентинских пастухов "Гаучо". В завершении концерта зрители увидят уникальное моисеевское "Яблочко", постановка которого родилась у Игоря Александровича после гастролей по Дальнему Востоку.
Создав новый жанр народно-сценической хореографии, новую модель профессионального коллектива - первого в мире профессионального ансамбля народного танца, Игорь Моисеев изменил ход развития мирового хореографического искусства, сделав народный танец достоянием мировой культуры. Ансамбль Игоря Моисеева вот уже 73 года является визитной карточкой России за рубежом и представляет не только многонациональную российскую хореографическую культуру, но и мировую культуру на самом высоком уровне. Ансамбль Игоря Моисеева был первым, кто открывал культурные связи нашей страны на всех континентах земного шара. Все профессиональные ансамбли народного танца как в России, так и за рубежом созданы по модели Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Гастроли ансамбля станут одним из первых ярких событий в культурной жизни Дальнего Востока в наступившем году.
Елена Щербакова, директор Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, педагог-репетитор, народная артиста России рассказала: "Для ансамбля эти гастроли очень важные, ведь сегодняшний состав артистов впервые выступит на Дальнем Востоке. За 30 лет уже выросло новое поколение, которое никогда не видело концертов ансамбля Игоря Моисеева (может быть только по телевидению!). Благодаря уникальной хореографии Игоря Моисеева, ансамбль ознакомит зрителя с историей народного танца России и многих стран мира. Я надеюсь, что помимо большой пользы наши концерты доставят зрителям радость и удовольствие. Также очень надеемся, что следующий перерыв между гастролями ансамбля на Дальний Восток будет значительно короче. После окончания гастролей ансамбль выступит, в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского 10, 11 февраля. Эти концерты мы посвящаем Дню рождения ансамбля. 10 февраля 1937 г., ровно 73 года назад, Игорь Александрович Моисеев провел первую репетицию коллектива".