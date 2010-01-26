Сегодня во Владивостоке произойдет уникальное событие

Обе кражи произошли в поезде "Суйфэньхэ - Харбин", куда представительницы нашего города направлялись в туристическую поездку. Они заявили о пропаже китайским властям, но, так как со времени этого происшествия прошло уже больше года, не надеялись на благополучный исход. Однако власти города Муданьцзяна проявили настойчивость и профессионализм в розыске преступников, и справедливость восторжествовала.