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Posted 26 января 2010, 04:44

Published 26 января 2010, 04:44

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Сегодня во Владивостоке произойдет уникальное событие

26 января 2010, 04:44
Власти Муданьцзяна (КНР) вернут туристкам из Владивостока украденные у них тамошними преступниками деньги

ВЛАДИВОСТОК. 26 января. ВОСТОК-МЕДИА - Можно сказать, уникальное событие произойдет сегодня, 26 января, в 16 часов во Владивостокском представительстве Генерального консульства КНР в Хабаровске, которое расположено в гостинице "Гавань".

Специально прибывшие в столицу Приморья представители властей и силовых структур города Муданьцзяна возвратят двоим жительницам Владивостока украденные у них китайскими злоумышленниками деньги, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Обе кражи произошли в поезде "Суйфэньхэ - Харбин", куда представительницы нашего города направлялись в туристическую поездку. Они заявили о пропаже китайским властям, но, так как со времени этого происшествия прошло уже больше года, не надеялись на благополучный исход. Однако власти города Муданьцзяна проявили настойчивость и профессионализм в розыске преступников, и справедливость восторжествовала.

Это событие находится в русле разработанной руководством Владивостока и приграничных городов Китая совместной программы повышения безопасности и улучшения качества туристских обменов и других видов сотрудничества. В этой связи можно напомнить о прошлогодней операции силовых структур Владивостока по ликвидации бандитской группировки, виновной в нападении на китайских коммерсантов. И вот - ответный дружественный шаг властей Муданьцзяна.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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