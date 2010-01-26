В Приморье молодые селяне получают сертификаты на жилье

Церемония вручения сертификатов, на которую собралось больше тысячи человек, пройдет в муниципальном культурном центре «Горизонт» Уссурийска. Это в основном молодые люди, жители села, которые пользуются этой программой, приобретают жилье на селе остаются там жить.