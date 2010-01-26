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Posted 26 января 2010, 04:38

Published 26 января 2010, 04:38

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

В Приморье молодые селяне получают сертификаты на жилье

26 января 2010, 04:38
Более тысячи молодых жителей края собрались в Уссурийске на церемонию вручения сертификатов

ВЛАДИВОСТОК. 26 января. ВОСТОК-МЕДИА - Более тысячи молодых селян Приморского края собрались в Уссурийске для участия в церемонии вручения жилищных сертификатов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.

«Краевая программа «Социальное развитие села» очень важна для нашего района, она вносит большой вклад в укрепление села, молодежь проявляют к ней большой интерес», - сказал в беседе с журналистом представитель Лесозаводска.

Церемония вручения сертификатов, на которую собралось больше тысячи человек, пройдет в муниципальном культурном центре «Горизонт» Уссурийска. Это в основном молодые люди, жители села, которые пользуются этой программой, приобретают жилье на селе остаются там жить.

Сертификаты на новые дома и квартиры из рук губернатора Приморского края Сергея Дарькина получат 68 молодых семей и специалистов.

После вручения документов для участников акции пройдет концерт художественной самодеятельности.

В прошлом году в Приморском крае на обеспечение селян жильем направлено 75,2 миллиона рублей из федерального бюджета, 20 миллионов рублей выделил краевой бюджет, еще 10,5 миллиона рублей предусмотрено бюджетами муниципальных образований. Всего - 105,2 миллиона рублей.

С начала реализации программы - с 2006 по 2009 годы – более 300 семей смогли получить квартиры и дома. Специалисты отмечают, в последнее время появилась тенденция к увеличению количества участников программы из числа работников социальной сферы. Среди них – учителя, врачи, работники культуры.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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