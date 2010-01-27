Автомобилисты Приморья не будут протестовать против очередной попытки залезть в свой карман

Взять, к примеру, техосмотр. Сегодня для среднего приморского водителя вопрос звучит именно так: где этот техосмотр взять? В смысле кому заплатить, чтобы не маяться несколько дней в громадной очереди. Те немногие, кто рискнули пройти эту процедуру легальным путем, знают, что это практически подвиг. Даже если встанешь в пять утра и через пару дней достоишься до инспектора, не факт, что его устроит состояние твоей машины. Знающему человеку, со значком сотрудника ГИБДД, всегда есть к чему придраться...

Как пишет газета «Дальневосточные ведомости», с другой стороны, инспекторов можно понять. Как учили классики, бытие определяет сознание. А это самое «бытие» в Приморье на сегодняшний день варьируется от цифры 5 500 рублей и выше, до 7 000. Кому как повезет со знакомыми. Дорого. Но зато без всякой головной боли, и гарантирован результат. Хотя суммы растут безбожно. Для сравнения, в конце 2008 года техосмотр «с доставкой на дом» стоил от 1 800 до 2 000 рублей. То есть за год дорожные аппетиты выросли более чем в два раза. Говоря экономическим языком, инфляция взяток зашкалила за сто процентов. Водителям плохо, зато как хорошо некоторым инспекторам и, не побоимся этого слова, их начальникам! Конечно, ничтожно малой их части. Потому как никто не сомневается в кристальной чистоте подавляющей массы сотрудников российской ГИБДД.

Однако новый прайс-лист с госпошлинами заставил погрустнеть даже самых отъявленных оптимистов. С 29 января госпошлины повышаются в разы. К примеру, плата за выдачу номеров на автомобиль вырастет с 400 рублей до полутора тысяч. То есть практически в четыре раза! Как говорится, почувствуйте разницу... Выдача паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного, будет отныне стоить не 100, а 500 рублей. Рост в пять раз. Свидетельство о регистрации обойдется в 300 рублей, вместо 100. За временное разрешение на управление автомобилем придется заплатить 500 рублей, вместо 50. Цена на получение пластикового водительского удостоверения вырастет в четыре раза и достигнет 800 рублей. Плата за выдачу талона техосмотра вырастет в 10 раз, с 30 до 300 рублей. И так далее, всего по 16 пунктам...

Видимо, чтобы соблюсти хотя бы видимость приличия, вместе с кнутом от ГИБДД водители получили и маленький пряник. Просто крошечный! Так, принято решение отменить плату за прием экзаменов на права, а также за продление срока действия акта техосмотра автомобиля. Только вот что-то ни разу не слышали, чтобы кому-то продлевали срок действия техосмотра... Сдается нам, что простым водителям такое и не снилось!

Довольно странно, что автомобильная общественность, известная своей активной гражданской позицией на попытки государства залезть в свой карман, в этот раз как воды в рот набрала. А ведь с введением новых госпошлин владельцам машин придется платить гораздо больше не только «в кассу», но и, подозреваем, помимо нее... В частности, во Владивостоке ходят упорные разговоры, что в самом ближайшем будущем стоимость «левого» техосмотра повысится на полторы тысячи рублей. То есть вместо минимальных 5 500 придется выложить уже 7 000! И это еще не все новости от наших просвещенных друзей в ГИБДД. Говорят, что пресловутый техосмотр для машин с правым рулем готовятся сделать два раза в год. Потому как «японки», по мнению высоких начальников, машины крайне ненадежные, а значит, проверять их надо как минимум дважды. Хотя, по логике, следовало бы это делать раз в месяц. Для максимального роста безопасности на дорогах, а также благосостояния сотрудников госавтоинспекции.

Полагаем, в массе своей автомобилисты еще не поняли, что день грядущий им готовит и насколько серьезно отразится на кошельке очередная пакость от дорожного ведомства. Хотя такое молчание может дорогого стоить. Если чиновники поймут, что народ никак не отреагировал на очередной «дорожный развод», можно не сомневаться, что в самом скором времени будет предпринята очередная попытка залезть в карман автомобилистов. В частности, давно уже поговаривают о необходимости кардинального увеличения штрафов... Да мало ли что можно придумать на предмет пошарить в чужих карманах, фантазии столичным чиновникам не занимать...

Как ни странно, никаких акций протеста по поводу повышения государственных пошлин в Приморье не ожидается.



В отличие от местных представителей ФАР, занятых борьбой с местной властью, московские руководители Федерации автовладельцев России не теряют надежды побороться с драконовским решением ГИБДД. «Мы ищем нестыковки в законодательстве, благодаря которым повышение госпошлин можно будет оспорить», - заявил Сергей Канаев, глава московского представительства ФАР. Однако, по мнению Канаева, без поддержки общественности эта попытка заведомо обречена на провал. «Государство много раз проверяло, на что автомобилисты реагируют, а на что - нет, - говорит Канаев. - Так было с транспортным налогом: мы провели акции протеста, и правительство пришло к каким-то компромиссам...»

К сожалению, автомобильное Приморье на этот раз решило промолчать. То есть фактически одобрить повышение цен на дорогах.