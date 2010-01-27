Дмитрий РОЗЕНКОВ, депутат Законодательной думы Хабаровского края

Так, вводится норма, ограничивающая приобретение торговыми сетями дополнительных торговых площадей в случае, если доля торговой сети в объеме реализации продовольствия составляет свыше 25% в границах субъекта РФ, городского округа или муниципального района. Такое ограничение вступит в силу с 1 февраля для торговых сетей, доля которых превышает 25% в границах субъекта РФ, и с 1 июля - для торговых сетей, имеющих такую долю в границах города или района. Также ограничивается возможность торговых сетей «отправлять» поставщиков товаров к аффилированным юридическим лицам, которые якобы будут оказывать дополнительные услуги по продвижению товара. Устанавливаются сроки оплаты за поставленный товар. Товар со сроком годности до 10 дней должен быть оплачен не позднее, чем через 10 дней со дня приемки товара, от 10 до 30 дней - не позднее 30 дней, за продовольственные товары со сроком годности свыше 30 дней, а также алкогольную продукцию российских производителей - не позднее 45 дней. Кроме того, в документе установлено ограничение 10 процентами скидок, которые могут предоставляться при оптовой покупке продовольственных товаров. Размер вознаграждения, выплачиваемого оптовому покупателю, не может быть больше 10% от цены договора поставки. При приобретении социально значимых товаров даже такая скидка не будет предоставляться. Правительству РФ предоставлено право, по которому оно может устанавливать на срок не более 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Данная мера может действовать только в том случае, если в течение последних 30 календарных дней на территории какого-либо субъекта рост розничных цен на эти товары «зашкалил» за 30 процентов.