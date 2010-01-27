Дмитрий РОЗЕНКОВ, депутат Законодательной думы Хабаровского края

Posted 27 января 2010, 07:49
Published 27 января 2010, 07:49
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ХАБАРОВСК. 27 января. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 февраля нынешнего года вступает в силу федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», получивший известность, как «закон о торговле».
Таким образом, впервые за 20 лет появился отраслевой закон о регулировании торговой деятельности. Член партии «Единая Россия», депутат Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий РОЗЕНКОВ уверен, что он будет работать в интересах граждан.
«Депутаты-единороссы Законодательной думы Хабаровского края считают, что закон будет работать в интересах граждан и производителей, даст толчок развитию производству товаров народного потребления и, в первую очередь, сельскохозяйственному производству и переработке продукции в регионе. Он будет полезен и для всех законопослушных субъектов торговой деятельности, так защищает интересы потребителей, направлен на создание равных возможностей производителей, поставщиков и торговых сетей, предотвращая недобросовестную практику в данной сфере и развивая конкуренцию. Цивилизованная система торговли, в основе которой лежит антимонопольное регулирование по всей «цепочке», в конечном итоге, приведет к уменьшению расходов при поставке товаров, к ограничению роста и снижению цен.
Так, вводится норма, ограничивающая приобретение торговыми сетями дополнительных торговых площадей в случае, если доля торговой сети в объеме реализации продовольствия составляет свыше 25% в границах субъекта РФ, городского округа или муниципального района. Такое ограничение вступит в силу с 1 февраля для торговых сетей, доля которых превышает 25% в границах субъекта РФ, и с 1 июля - для торговых сетей, имеющих такую долю в границах города или района. Также ограничивается возможность торговых сетей «отправлять» поставщиков товаров к аффилированным юридическим лицам, которые якобы будут оказывать дополнительные услуги по продвижению товара. Устанавливаются сроки оплаты за поставленный товар. Товар со сроком годности до 10 дней должен быть оплачен не позднее, чем через 10 дней со дня приемки товара, от 10 до 30 дней - не позднее 30 дней, за продовольственные товары со сроком годности свыше 30 дней, а также алкогольную продукцию российских производителей - не позднее 45 дней. Кроме того, в документе установлено ограничение 10 процентами скидок, которые могут предоставляться при оптовой покупке продовольственных товаров. Размер вознаграждения, выплачиваемого оптовому покупателю, не может быть больше 10% от цены договора поставки. При приобретении социально значимых товаров даже такая скидка не будет предоставляться. Правительству РФ предоставлено право, по которому оно может устанавливать на срок не более 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Данная мера может действовать только в том случае, если в течение последних 30 календарных дней на территории какого-либо субъекта рост розничных цен на эти товары «зашкалил» за 30 процентов.
Производители сельхозпродукции одобряют принятие этого закона. Так, недавно, находившаяся с рабочим визитом в Хабаровском крае депутат Госдумы РФ, председатель комиссии президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Яровая, посетила Переяславский молокозавод в районе имени Лазо. Она отметила, что завод выпускает качественные молочные продукты, которые нравятся покупателям и пользуются большой популярностью и спросом у хабаровчан. Однако предприятие сталкивается с проблемами сбыта, затягиваем оплаты за поставленную продукцию, скрытыми поборами со стороны местных торговых сетей. Председатель совета директоров ЗАО «Переясловский молочный завод» Сергей Смоленцев подтвердил, что предприятию порой невыгодно работать с розничными сетями. Оно часто сталкивается с просрочкой платежей, а наценка на заводскую продукцию на прилавке иногда достигает 70%. По его словам, в такой ситуации завод работает не на потребителя, даже не на себя, а на торговую сеть. Он выразил надежду, что со вступлением в силу закона о торговле, производитель будем работать в лучших условиях.
И это верно, так как законом фактически пресекается беспроцентное кредитование нашими производителями торговых сетей. Да и вводится прямой запрет на бонусы, поборы и дискриминационные практики. Это существенно изменит перераспределение прибыли в цепочке производитель - обрабатывающее предприятие - опт - розница. Эти четыре участника должны иметь равные доли прибыли».