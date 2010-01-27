"Фестиваль зимнего десерта" откроется завтра во Владивостоке

Posted 26 января 2010, 23:39
Published 26 января 2010, 23:39
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 27 января. ВОСТОК-МЕДИА - «Фестиваль зимнего десерта» откроется во Владивостоке завтра, 28 января.
Особенность фестиваля в том, что рецепты всех десертов, представленных на конкурс и дегустацию, будут включать американские ингредиенты: груши, выращенные на северо-западном побережье США, миндаль и чернослив из штата Калифорния, а также орех пекан, пока еще малознакомый дальневосточному потребителю, сообщает пресс-служба Генерального Консульства США на Дальнем Востоке России.
Помимо авторских десертов кофейной гостиной «Оахака» свои работы представят студенты Института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ, которые прошли в финал конкурса. Рецепты лучших десертов, разработанных студентами, будут отмечены специальными призами и наградами организаторов фестиваля. Фестиваль продлится до 4 февраля.
Мероприятие организовано Сельскохозяйственным торговым представительством США при Генеральном консульстве США на Дальнем Востоке совместно с кофейной гостиной «Оахака», Бюро по грушам Северо-запада США, Советом производителей миндаля штата Калифорния, Советом производителей чернослива штата Калифорния и Институтом пищевых технологий и товароведения ТГЭУ, сообщили организаторы.
Напомним, фестиваль откроется 28 января в 17.00 в кофейной гостиной «Оахака» (ул. Семеновская, 21).