"Фестиваль зимнего десерта" откроется завтра во Владивостоке

Особенность фестиваля в том, что рецепты всех десертов, представленных на конкурс и дегустацию, будут включать американские ингредиенты: груши, выращенные на северо-западном побережье США, миндаль и чернослив из штата Калифорния, а также орех пекан, пока еще малознакомый дальневосточному потребителю, сообщает пресс-служба Генерального Консульства США на Дальнем Востоке России.