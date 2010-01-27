Сельское хозяйство Приморья выходит на качественно новый уровень

ВЛАДИВОСТОК. 27 января. ВОСТОК-МЕДИА - За прошлый год сельхозпроизводителями произведено продукции на 21,8 миллиарда рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 9,3 процента.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, производство мяса составило 48,2 тысячи тонн, молока - 105,1 тысячи тонн. На 9,7 процента выросло производство яиц. На птицефабриках и в хозяйствах произведено более 280 миллионов яиц.

Выросло производство мяса в 9 городах и районах края, молока - в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее увеличение производства мяса отмечается в сельхозорганизациях Артема, Михайловского и Октябрьского районов, молока - в сельхозорганизациях Уссурийска, Артема, Ольгинского и Хасанского районов, яиц - на предприятиях Артема.

Сельхозтоваропроизводители продолжают поставки своей продукции населению. На рынках Приморья реализовано 31,8 тыс. тонн скота и птицы, 22.3 тыс. молока, 62.5 тыс. зерновых культур, 54.4 тыс. сои, 20.8 тыс. картофеля, 26.6 тыс. тонн овощей, 159 млн. штук яиц.

Отметим, хорошим подспорьем для селян являются меры государственной поддержки. Программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008 - 2012 годы» способствует обеспечению жителей качественными продуктами питания, снижению зависимости продовольственного рынка Приморья от импортного сырья и продовольствия.