Полпред Президента РФ принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса и театра Драмы и комедии на Камчатке

ХАБАРОВСК. 28 января. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев сегодня в Петропавловске-Камчатском принял участие в открытии построенного физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» и отреконструированного краевого театра Драмы и Комедии.

Выступая на открытии спорткомплекса, Виктор Ишаев сказал: «Физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спорта в городе. Строители вложили в него душу, поэтому город получил такой замечательный дворец, построенный на средства партии «Единая Россия» и правительства Камчатского края. Бюджетных средств сюда вложено около 100 млн. рублей. Мы видели, как шло строительство объекта, его первоначальный проект. Многое в проекте перерабатывалось, доделывалось, достраивалось для того, чтобы объект стал максимально комфортным, удобным и многофункциональным. Сегодня Президент Российской Федерации уделяет большое внимание распространению и пропаганде здорового образа жизни. Несмотря на экономический кризис, во всех регионах Дальнего Востока ведется строительство спортивных объектов. Только на Камчатке строится бассейн в г. Елизово и ледовый дворец в краевом центре. Хоть это не входит в мои правила, но сегодня я от всей души хочу похвалить правительство Камчатского края и лично губернатора Алексея Алексеевича Кузьмицкого за проделанную работу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, по участию в конкурсе организованном политической партией «Единая Россия».

Общая площадь ФОК «Звездный» около 6 тыс. кв. м. В нем расположен большой универсальный зал для проведения игр по мини-футболу и занятий другими игровыми видами спорта площадью 1151 кв. м с трибунами на 550 мест. Здесь также оборудованы залы для борьбы, бокса, настольного тенниса, занятий аэробикой и тренажерный зал.

В новом комплексе есть все для занятий спортом для всех категорий граждан, в том числе и для инвалидов. Смонтирован специальный лифт, оборудованы пандусы, расширены дверные проемы, душевые комнаты, раздевалки, подготовлено 13 специально оборудованных комнат. Кроме того, установлены специальные тренажеры для людей с ограниченными физическими возможностями.

Одновременно в комплексе смогут заниматься около 200 человек. Планируется, что ежедневно там будут заниматься порядка 2,5 тысяч посетителей, в том числе и секции действующих спортивных федераций.

Строительство спортивного объекта в рамках проекта партии «Единая Россия» началось 1 мая 2008 года.

Сегодня же Виктор Ишаев посетил Приемную Президента России в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской, 89. Полпред высоко оценил готовность помещения к работе по приему граждан. Также, Виктор Ишаев рекомендовал губернатору края Алексею Кузьмицкому посмотреть, как организован прием граждан в Окружной приемной Президента России, которая расположена в резиденции полпреда в Хабаровске.

«Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил перед нами задачу открыть его приемные во всех субъектах Федерации. Люди должны знать, куда и в какое время они могут прийти с просьбой. Здесь должны вести прием сотрудники администрации Президента и правительства Камчатского края. Необходимо познакомить граждан с графиком работы приемной. Думаю, что приемная Президента России в Петропавловске-Камчатском готова к открытию», - сказал полпред.

Сегодня же Виктор Ишаев обсудил с губернатором Камчатского края Алексеем Кузьмицким социально-экономическую ситуацию в регионе. Отвечая на вопросы журналистов полпред подчеркнул, что ситуация в крае начинает улучшаться.

«Десятки лет здесь ничего не строилось, а сегодня мы видим, что идет жилищное строительство, возводятся социальные, культурные объекты. В одночасье изменить жизнь одному губернатору, даже если мы от него это потребуем, трудно», - сказал Виктор Ишаев.

Полпред также затронул вопросы сейсмоустойчивости зданий и сооружений. «Работает федеральная программа по сейсмоусилению, на эти цели выделяются значительные средства из федерального бюджета. Открывающийся сегодня после реконструкции театр драмы и комедии сейсмоусилен, повышенные требования по сейсмоустойчивости предъявлены ко всем конструкциям нового физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал полпред.

Сегодня же в Петропавловске-Камчатском полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев примет участи в открытии после реконструкции Краевого театра драмы и комедии.

Плановая реконструкция театра началась в 2006 году. В целом, проект предусматривал гидроизоляцию фундамента, утепление и облицовку фасадов, усиление и реконструкцию кровли, замену всех инженерных сетей. За полтора года была проведена реконструкция сцены, прокладка наружных сетей, начато строительство новой подстанции. Сметная стоимость работ по реконструкции и сейсмоусилению составила 544 миллиона рублей.

Сейчас театр полностью преобразился. Здание оснащено современной системой пожаротушения. Полностью реконструирован зрительный зал на 509 мест, сцена. Установлена современная акустическая и осветительная аппаратура.