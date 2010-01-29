В Магадане спецчасть по тушению крупных пожаров принимала гостей

Школьников познакомили с бытом дежурной смены. Побывали дети в спальном помещении, комнате приёма пищи, спортивном зале. Также им во всех подробностях поведали о работе диспетчерского пульта. Как и куда поступает сообщение о происшествии и как реагирует часть на вызов. На вопрос о будущей профессии, большинство впечатлённых экскурсией третьеклассников заявили, что готовы хоть завтра вступить в ряды пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.