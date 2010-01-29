В Магадане спецчасть по тушению крупных пожаров принимала гостей

Posted 29 января 2010, 00:46
Published 29 января 2010, 00:46
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
МАГАДАН. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА - Специализированная часть по тушению крупных пожаров в Магадане стала накануне экскурсионной площадкой.
На экскурсию к пожарным прибыли ученики третьего класса английской гимназии. Цель экскурсии - рассказ о работе огнеборцев, начальная профориентация школьников и популяризация деятельности подразделений МЧС. Главным достоинством подобных экскурсий является то обстоятельство, что школяры могли всё потрогать своими руками, забраться в кабину пожарного автомобиля и взглянуть на будни брандмейстеров изнутри.
Бойцы спецчасти продемонстрировали боевую одежду, дыхательные приборы, различное пожарно-техническое вооружение, в том числе ранцевую установку пожаротушения «Игла». Особый восторг у мальчишек вызвала кабина Автоцистерны на базе «Урала». Особо осчастливили эту часть аудитории включенные звуковые сигналы и проблесковые маячки.
Девчонок же больше заинтересовали макеты в учебном классе. Воссозданные руками пожарных важнейшие объекты города, такие как ТЭЦ, Магаданский морской торговый порт, макеты типовых зданий напомнили девчонкам кукольные домики. Они даже пообещали принести игрушечных человечков для заселения в эти картонные здания. Служба не состоит из одних только выездов на пожары и места происшествий.
Школьников познакомили с бытом дежурной смены. Побывали дети в спальном помещении, комнате приёма пищи, спортивном зале. Также им во всех подробностях поведали о работе диспетчерского пульта. Как и куда поступает сообщение о происшествии и как реагирует часть на вызов. На вопрос о будущей профессии, большинство впечатлённых экскурсией третьеклассников заявили, что готовы хоть завтра вступить в ряды пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.