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Posted 29 января 2010, 00:46

Published 29 января 2010, 00:46

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

В Магадане спецчасть по тушению крупных пожаров принимала гостей

29 января 2010, 00:46
На экскурсию к пожарным прибыли ученики третьего класса английской гимназии

МАГАДАН. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА - Специализированная часть по тушению крупных пожаров в Магадане стала накануне экскурсионной площадкой.

На экскурсию к пожарным прибыли ученики третьего класса английской гимназии. Цель экскурсии - рассказ о работе огнеборцев, начальная профориентация школьников и популяризация деятельности подразделений МЧС. Главным достоинством подобных экскурсий является то обстоятельство, что школяры могли всё потрогать своими руками, забраться в кабину пожарного автомобиля и взглянуть на будни брандмейстеров изнутри.

Бойцы спецчасти продемонстрировали боевую одежду, дыхательные приборы, различное пожарно-техническое вооружение, в том числе ранцевую установку пожаротушения «Игла». Особый восторг у мальчишек вызвала кабина Автоцистерны на базе «Урала». Особо осчастливили эту часть аудитории включенные звуковые сигналы и проблесковые маячки.

Девчонок же больше заинтересовали макеты в учебном классе. Воссозданные руками пожарных важнейшие объекты города, такие как ТЭЦ, Магаданский морской торговый порт, макеты типовых зданий напомнили девчонкам кукольные домики. Они даже пообещали принести игрушечных человечков для заселения в эти картонные здания. Служба не состоит из одних только выездов на пожары и места происшествий.

Школьников познакомили с бытом дежурной смены. Побывали дети в спальном помещении, комнате приёма пищи, спортивном зале. Также им во всех подробностях поведали о работе диспетчерского пульта. Как и куда поступает сообщение о происшествии и как реагирует часть на вызов. На вопрос о будущей профессии, большинство впечатлённых экскурсией третьеклассников заявили, что готовы хоть завтра вступить в ряды пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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