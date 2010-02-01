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Posted 1 февраля 2010, 05:11

Published 1 февраля 2010, 05:11

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Гонщица из Находки одержала победу во Владивостоке

1 февраля 2010, 05:11
Сюжет
Спорт
На льду Амурского залива прошли кольцевые автогонки

ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В воскресенье, 31 января, состоялся первый этап Кубка Владивостока по зимним трековым автогонкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока и Находки.

Как сообщили организаторы, в заездах приняли участие 14 гонщиков.
Победу одержала единственная представительница слабого пола - гонщица Елена Середа из Находки, представительница команды «Энергия». Этой же команде по итогам первого этапа Кубка принадлежит первенство. Следующие гонки на льду Амурского залива состоятся 14 февраля.

Фото: сайт ambox.ru

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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