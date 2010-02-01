Гонщица из Находки одержала победу во Владивостоке

Posted 1 февраля 2010, 05:11
Published 1 февраля 2010, 05:11
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В воскресенье, 31 января, состоялся первый этап Кубка Владивостока по зимним трековым автогонкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока и Находки.
Как сообщили организаторы, в заездах приняли участие 14 гонщиков.
Победу одержала единственная представительница слабого пола - гонщица Елена Середа из Находки, представительница команды «Энергия». Этой же команде по итогам первого этапа Кубка принадлежит первенство. Следующие гонки на льду Амурского залива состоятся 14 февраля.
Фото: сайт ambox.ru