Гонщица из Находки одержала победу во Владивостоке

Как сообщили организаторы, в заездах приняли участие 14 гонщиков.

Победу одержала единственная представительница слабого пола - гонщица Елена Середа из Находки, представительница команды «Энергия». Этой же команде по итогам первого этапа Кубка принадлежит первенство. Следующие гонки на льду Амурского залива состоятся 14 февраля.