Кредитование в России выросло в потребительском отношении

Потребительские банки смогли быстрее начать наращивать кредитные портфели, поскольку ориентированы на выдачу небольших ссуд на короткие сроки, на которые сейчас возвращается спрос, считает гендиректор "Интерфакс ЦЭА" Михаил Матовников. Причем в 2010 году они продолжат наращивать портфели. "В 2010 году мы планируем сохранить долю новой выдачи кредитов на уровне 25% от рынка",- сообщил зампред правления ОТП-банка Ласло Чука. "В 2010 году мы планируем рост портфеля, причем за счет экспресс-кредитов",- сообщили в ХКФ банке. Увеличить портфель в 2010 году планирует и "Ренессанс кредит". "Универсальные банки будут восстанавливать розничное кредитование значительно меньшими темпами в силу более консервативного подхода к кредитованию,- считает Михаил Матовников.- В итоге потребительское кредитование в целом по системе может выйти на докризисный уровень значительно раньше. Что касается восстановления более длинных кредитов, то вряд ли это будет в 2010 году".