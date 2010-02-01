Кредитование в России выросло в потребительском отношении

Posted 1 февраля 2010, 06:47
Published 1 февраля 2010, 06:47
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - «Коммерсант» проанализировал динамику за 2009 год портфелей кредитов физлицам банков, ориентированных в первую очередь на потребительское кредитование. Портфель ХКФ банка (24,2% рынка) за последние три месяца прошлого года вырос на 0,9%, до 61,5 млрд руб. ОТП-банк (13% рынка) увеличил объем кредитов физлицам на 10,1%, до 38,3 млрд руб. Кредиты физлицам Русфинанс-банка (8,5% рынка) выросли на 0,9%. Активизировать кредитование потребительские банки стали со второй половины прошлого года, однако увеличение портфелей пришлось только на последний квартал. "На предпраздничное время приходится максимальный объем выдачи, поэтому мы закладывали в план рост портфеля именно в этот период",- пояснили в ХКФ банке. Такими же причинами объясняют увеличение портфеля и в ОТП-банке.
Сокращение розничных портфелей показали только банки "Русский стандарт" - на 9%, до 80,3 млрд руб., и "Ренессанс кредит" (прекращал выдачу новых кредитов с октября 2008 по июль 2009 года) - на 6,3%, до 33,3 млрд руб. "Русский стандарт" в конце года сообщил, что теперь будет ориентироваться на кредитные карты, а не на потребкредиты. В "Ренессанс кредите" ранее сообщали, что банк вышел на промышленные объемы кредитования только в августе и с этого времени увеличивал объемы выдачи в несколько раз. Несмотря на то что по итогам квартала его портфель сократился, темпы сокращения снизились.
Динамика, показанная потребительскими банками, расходится с показателями крупнейших частных универсальных банков, которые в четвертом квартале сократили розничные кредитные портфели. Портфели кредитов физлицам Альфа-банка, Райффайзенбанка, Юникредит банка, Росбанка сократились на 0,5-7,9%. Увеличить розничные портфели за этот период смогли только госбанки - ВТБ 24, Россельхозбанк и Газпромбанк - на 2,7-3,45%. Объем розничного портфеля Сбербанка (1,17 трлн руб.) за четвертый квартал не изменился. До этого он сокращался, в конце года банк отказался от ряда ограничений по розничным кредитам и снизил ставки. Как уже писал "Ъ", большинство крупнейших банков не смогли увеличить розничный кредитный портфель, поскольку ориентировались на выдачу крупных кредитов наличными (см. "Ъ" от 25 января). Кроме того, они по-прежнему достаточно жестко подходят к оценке кредитоспособности заемщика.
Потребительские банки смогли быстрее начать наращивать кредитные портфели, поскольку ориентированы на выдачу небольших ссуд на короткие сроки, на которые сейчас возвращается спрос, считает гендиректор "Интерфакс ЦЭА" Михаил Матовников. Причем в 2010 году они продолжат наращивать портфели. "В 2010 году мы планируем сохранить долю новой выдачи кредитов на уровне 25% от рынка",- сообщил зампред правления ОТП-банка Ласло Чука. "В 2010 году мы планируем рост портфеля, причем за счет экспресс-кредитов",- сообщили в ХКФ банке. Увеличить портфель в 2010 году планирует и "Ренессанс кредит". "Универсальные банки будут восстанавливать розничное кредитование значительно меньшими темпами в силу более консервативного подхода к кредитованию,- считает Михаил Матовников.- В итоге потребительское кредитование в целом по системе может выйти на докризисный уровень значительно раньше. Что касается восстановления более длинных кредитов, то вряд ли это будет в 2010 году".