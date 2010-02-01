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Posted 1 февраля 2010, 02:03

Published 1 февраля 2010, 02:03

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Во Владивосток прибывает заместитель главы миссии США в России

1 февраля 2010, 02:03
В программе визита - встречи с руководством Дальнего Востока, студентами и преподавателями, представителями общественных организаций

ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во Владивосток прибывает заместитель главы миссии США в РФ Эрик Рубин.

Эрик Рубин является вторым по значимости дипломатическим представителем США в России после Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РФ. Это его второй визит в регион с момента назначения на должность в июле 2008 года. Ровно год назад господин Рубин посетил Владивосток, Хабаровск и Биробиджан. В этот раз помимо Приморского края, заместитель главы миссии посетит Республику Саха (Якутия).

В программе визита - встречи с руководством регионов, бизнесменами, студентами и преподавателями академических учреждений, представителями общественных организаций, деятелями науки и культуры, а также открытие нескольких выставок, сообщает Генконсульство США на Дальнем Востоке РФ.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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