Во Владивосток прибывает заместитель главы миссии США в России

Posted 1 февраля 2010, 02:03
Published 1 февраля 2010, 02:03
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во Владивосток прибывает заместитель главы миссии США в РФ Эрик Рубин.
Эрик Рубин является вторым по значимости дипломатическим представителем США в России после Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РФ. Это его второй визит в регион с момента назначения на должность в июле 2008 года. Ровно год назад господин Рубин посетил Владивосток, Хабаровск и Биробиджан. В этот раз помимо Приморского края, заместитель главы миссии посетит Республику Саха (Якутия).
В программе визита - встречи с руководством регионов, бизнесменами, студентами и преподавателями академических учреждений, представителями общественных организаций, деятелями науки и культуры, а также открытие нескольких выставок, сообщает Генконсульство США на Дальнем Востоке РФ.