Во Владивосток прибывает заместитель главы миссии США в России

Эрик Рубин является вторым по значимости дипломатическим представителем США в России после Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РФ. Это его второй визит в регион с момента назначения на должность в июле 2008 года. Ровно год назад господин Рубин посетил Владивосток, Хабаровск и Биробиджан. В этот раз помимо Приморского края, заместитель главы миссии посетит Республику Саха (Якутия).