Аптекари из Владивостока ответят за высокие цены на лекарства

Напомним, что в ноябре 2009 года прокуратурой Первореченского района Владивостока с привлечением специалистов управления Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты оптовыми и розничными продавцами.