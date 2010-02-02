Аптекари из Владивостока ответят за высокие цены на лекарства

Posted 2 февраля 2010, 09:58
Published 2 февраля 2010, 09:58
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе прокуратуры Первореченского района города Владивостока аптечная организация ООО «Флоги-фарм» и её директор привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты.
«По постановлению прокурора Первореченского района г. Владивостока департаментом по тарифам Приморского края юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Флоги-фарм» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Напомним, что в ноябре 2009 года прокуратурой Первореченского района Владивостока с привлечением специалистов управления Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты оптовыми и розничными продавцами.
Проверкой выявлены факты нарушения законодательства, регулирующего ценообразование. Так, аптечной организацией ООО «Флоги-фарм» завышена предельно допустимая 25-процентная розничная надбавка по двум торговым наименованиям лекарственных средств: арбидол, надбавка на который составила 40,25 процента; и имудон (40.06 процента)», - сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.
Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен.
Кроме того, директор «Флоги-фарм» Галина Простякова привлечена как должностное лицо к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.