vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2010, 09:58

Published 2 февраля 2010, 09:58

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Аптекари из Владивостока ответят за высокие цены на лекарства

2 февраля 2010, 09:58
Сюжет
Происшествие
Им придется расстаться с немалой суммой в виде штрафов

ВЛАДИВОСТОК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - По инициативе прокуратуры Первореченского района города Владивостока аптечная организация ООО «Флоги-фарм» и её директор привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты.

«По постановлению прокурора Первореченского района г. Владивостока департаментом по тарифам Приморского края юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Флоги-фарм» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, что в ноябре 2009 года прокуратурой Первореченского района Владивостока с привлечением специалистов управления Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты оптовыми и розничными продавцами.

Проверкой выявлены факты нарушения законодательства, регулирующего ценообразование. Так, аптечной организацией ООО «Флоги-фарм» завышена предельно допустимая 25-процентная розничная надбавка по двум торговым наименованиям лекарственных средств: арбидол, надбавка на который составила 40,25 процента; и имудон (40.06 процента)», - сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.

Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен.

Кроме того, директор «Флоги-фарм» Галина Простякова привлечена как должностное лицо к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика