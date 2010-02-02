Хабаровск оплачивает учебу специалистов для муниципального здравоохранения

ХАБАРОВСК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Пятнадцать студентов-первокурсников Дальневосточного государственного медицинского университета обучаются в нынешнем учебном году за счет бюджета Хабаровска. Учеба будущих медиков по целевому набору стала началом реализации долгосрочной целевой программы «Кадры муниципального здравоохранения Хабаровска на 2010 - 2015 годы и на период до 2022 года», утвержденной мэром города Александром Соколовым.

В пресс-службе администрации города рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что всего планируется за эти годы обучить за счет городской казны 195 человек, 105 из них будут начинать постигать науки с первого курса. А для девяноста студентов-медиков будет оплачиваться целевая подготовка, начиная с четвертого курса.

Первые молодые доктора, выучившиеся в рамках городской программы, придут в муниципальную медицину в 2014 году. Главная цель программы - привлечь в городские больницы и поликлиники молодежь, закрепить специалистов, в особенности это касается тех направлений, где ощущается нехватка врачей.

Сегодня по 35 из 64 медицинских специальностей в муниципальном здравоохранении наблюдается дефицит кадров. Наиболее остро нуждаются в специалистах службы родовспоможения, лучевой диагностики, скорой помощи, ждут в медицине офтальмологов, кардиологов, специалистов по лабораторной диагностике.

В настоящее время укомплектованность врачами в городском здравоохранении составляет чуть более 63 процентов, что, конечно же, недостаточно для обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи жителям краевого центра. Допустимой же считается, когда врачебные ставки заняты на 70 процентов и выше, чем могут похвастать только семь лечебных учреждений.

Серьезную обеспокоенность вызывает и возрастной состав хабаровских докторов - лишь каждый десятый пока не перешагнул 30-летний рубеж, в то время как около 27 процентов врачей - в пенсионном возрасте, а 18,7 процента - в предпенсионном.

Ежегодно для восполнения естественного оттока кадров нужно более семидесяти молодых специалистов, реальное же положение дел таково - в муниципальное здравоохранение приходят по 30-35 выпускников медицинских вузов, причем половина из них надолго не задерживаются.

В долгосрочной программе «Кадры муниципального здравоохранения», помимо учебы будущих докторов, предусмотрен еще ряд мероприятий. В их числе оказание социальной поддержки медикам - оплата проезда на общественном транспорте для молодых специалистов, предоставление служебного жилья. Запланировано и приглашение врачей с других территорий - им будет выплачиваться материальная помощь.

Общий объем финансирования реализуемой программы составит 98,6 миллионов рублей, только в нынешнем году в городском бюджете на мероприятия по улучшению кадрового обеспечения предусмотрено около шести миллионов рублей.

Есть надежда на помощь федеральных программ - так, в нынешнем учебном году плюс к тем пятнадцати первокурсникам ДВГМУ, что обучаются за счет городского бюджета, есть еще десять «целевиков», которые также должны прийти после окончания в муниципальные учреждения здравоохранения Хабаровска. Их учеба оплачивается из федерального бюджета.