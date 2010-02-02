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Posted 2 февраля 2010, 07:31

Published 2 февраля 2010, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

Инвалиды Находки участвуют в грантовом конкурсе

2 февраля 2010, 07:31
Проект будет заявлен на Всероссийский грантовый конкурс "Меняющийся музей в меняющемся мире" в номинации "Социальные проекты музея"

НАХОДКА. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Музейно-выставочный центр Находки совместно с общественными организациями инвалидов разрабатывает грантовый проект «Ветер добрых перемен». Его цель - адаптировать культурную среду города к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Проект будет заявлен на Всероссийский грантовый конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Социальные проекты музея». Как сообщила заместитель директора музейно-выставочного центра Находки Марина Нургалиева, сегодня в городе тысячи взрослых и детей с ограниченными возможностями не могут полноценно пользоваться культурными ресурсами. В частности, посещать музеи, где не предусмотрено ни специальных перил, ни пандусов для колясок. Отчасти исправить такое положение, поможет совместный проект, получивший название «Ветер добрых перемен».
Общественные организации инвалидов откликнулись на предложение городского музея о сотрудничестве. Для начала они приняли участие в семинаре, посвященном проектированию. Вооружившись полученными знаниями, провели анкетирование в своих организациях, и, убедившись в актуальности проекта, приступили к его детальной проработке. До 15 февраля в итоговом варианте он поступит на рассмотрение оргкомитета грантового конкурса.

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#Денис Объедкин#Новости#Общество
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