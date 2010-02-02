Инвалиды Находки участвуют в грантовом конкурсе

Проект будет заявлен на Всероссийский грантовый конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Социальные проекты музея». Как сообщила заместитель директора музейно-выставочного центра Находки Марина Нургалиева, сегодня в городе тысячи взрослых и детей с ограниченными возможностями не могут полноценно пользоваться культурными ресурсами. В частности, посещать музеи, где не предусмотрено ни специальных перил, ни пандусов для колясок. Отчасти исправить такое положение, поможет совместный проект, получивший название «Ветер добрых перемен».

Общественные организации инвалидов откликнулись на предложение городского музея о сотрудничестве. Для начала они приняли участие в семинаре, посвященном проектированию. Вооружившись полученными знаниями, провели анкетирование в своих организациях, и, убедившись в актуальности проекта, приступили к его детальной проработке. До 15 февраля в итоговом варианте он поступит на рассмотрение оргкомитета грантового конкурса.