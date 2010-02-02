"Птичьим перекрестком" называют заповедник "Болоньский" Хабаровского края

«Водно-болотные угодья Амура и его притоков являются ценными природными комплексами. Это места воспроизводства рыбных стад и важнейший участок на путях миграции для миллионов перелетных водоплавающих и околоводных птиц. Здесь гнездится 95% оставшихся в мире дальневосточных аистов, 65% японских и 50% даурских журавлей, - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель директора заповедника «Болоньский» Александр Черныш. - Наш заповедник не зря называют «птичьим перекрестком», каждую весну и осень эти равнины становятся базами, обеспечивающими питание и отдых перелетным пернатым, проделывающим сложные и дальние перелеты. С ранней весны до поздней осени здесь кипит жизнь: птицы обустраивают гнезда и выводят потомство, после зимовки с хребта Джаки-Унахта-Якбыяна на откорм и выведение молодняка на эти равнины спускаются бурые медведи, лоси, косули.