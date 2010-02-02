"Птичьим перекрестком" называют заповедник "Болоньский" Хабаровского края

Posted 2 февраля 2010, 01:01
Published 2 февраля 2010, 01:01
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ХАБАРОВСК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Международный день водно-болотных угодий, отмечаемый 2 февраля, особый праздник для сотрудников государственного заповедника «Болоньский». Это самый молодой из 6 заповедников Хабаровского края, созданный в 1997 году, и единственный, имеющий международный статус водно-болотных территорий. Здесь обитают водоплавающие и околоводные птицы, обширные заливные поймы - места остановок миллионам птиц, которые отправляются к гнездам в приарктических тундрах и зимовкам в юго-восточной Азии.
«Водно-болотные угодья Амура и его притоков являются ценными природными комплексами. Это места воспроизводства рыбных стад и важнейший участок на путях миграции для миллионов перелетных водоплавающих и околоводных птиц. Здесь гнездится 95% оставшихся в мире дальневосточных аистов, 65% японских и 50% даурских журавлей, - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель директора заповедника «Болоньский» Александр Черныш. - Наш заповедник не зря называют «птичьим перекрестком», каждую весну и осень эти равнины становятся базами, обеспечивающими питание и отдых перелетным пернатым, проделывающим сложные и дальние перелеты. С ранней весны до поздней осени здесь кипит жизнь: птицы обустраивают гнезда и выводят потомство, после зимовки с хребта Джаки-Унахта-Якбыяна на откорм и выведение молодняка на эти равнины спускаются бурые медведи, лоси, косули.
В зимний период жизнь в заповеднике затихает. Улетели перелетные птицы, ушли на зимовку с голой равнины медведи и лоси, но постоянно обитают на территории немало зверей и птиц - волки, лисы, зайцы, белки, енотовидные собаки, колонки. Среди зимующих на территории птиц - дятлы, сойки, чечетки, тетерева, орлан-белохвост, ястребиная сова, зимняк и много других животных. С приходом весны водно-болотные угодья заповедника вновь станут колыбелью жизни для многих животных.
К сожалению, в последние годы вследствие активной деятельности человека резко усилилась нагрузка на водно-болотные угодья - места обитания птиц. Это приводит к деградации, исчезновению и загрязнению водно-болотных угодий. В связи с маловодностью Амура водно-болотные угодья озера Болонь видоизменяются, зарастают тальником. Ежегодные пойменные луговые пожары уменьшают видовое разнообразие растительности и беспозвоночных, что является основой питания водоплавающих и околоводных птиц. Обилие водоплавающей дичи привлекает в этот район охотников-любителей в сезон охоты. 90% «кормовиков», на которых останавливается на отдых птица, расположены в границах заповедника и ВБУ международного значения «Болонь». Ситуация в районе озера Болонь и приустьевой части реки Харпи усугубляется интенсивной эксплуатацией рыбных запасов населением, которое поставило этот промысел на промышленную основу».