В Приморье формируется электронная база данных по отходам

ВЛАДИВОСТОК. 2 января. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты приступили к работе по формированию и ведению краевого кадастра отходов производства и потребления. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

Краевой кадастр отходов представит собой периодически пополняемый, систематизированный свод данных об отходах, источниках их образования и классах опасности, объемах, местах размещения, технологиях их переработки и утилизации. Также здесь разместится информация о предприятиях и организациях края, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов.

Основой краевого кадастра отходов являются данные, представляемые органами местного самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами на территории Приморского края.

Отметим, в марте в администрации Приморского края пройдут методические семинары по обращению с отходами на территории края.