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Posted 2 февраля 2010, 07:12

Published 2 февраля 2010, 07:12

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

В Приморье формируется электронная база данных по отходам

2 февраля 2010, 07:12
Краевой кадастр отходов представит собой периодически пополняемый, систематизированный свод данных

ВЛАДИВОСТОК. 2 января. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты приступили к работе по формированию и ведению краевого кадастра отходов производства и потребления. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Краевой кадастр отходов представит собой периодически пополняемый, систематизированный свод данных об отходах, источниках их образования и классах опасности, объемах, местах размещения, технологиях их переработки и утилизации. Также здесь разместится информация о предприятиях и организациях края, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов.
Основой краевого кадастра отходов являются данные, представляемые органами местного самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами на территории Приморского края.
Отметим, в марте в администрации Приморского края пройдут методические семинары по обращению с отходами на территории края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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