Якутские ювелиры предложат жителям Петербурга бриллианты со строганиной, жеребятиной и хомусом

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе депутата муниципального образования "округ Петровский" Дмитрия Ильковского, гости увидят театрализованное выступление «Обряд одевания якутской невесты», пройдёт дегустация блюд национальной якутской кухни. В меню известная на весь мир строганина из северной рыбы, блюда из жеребятины и многое другое...

На объединенном стенде «Ювелиры Якутии» будут представлены эксклюзивные изделия, выпускаемые компаниями «Золото Якутии», «Уран Саха», «Саха-Таас», «Звезда Якутии», «Симэх», «Айар Уус», «Жемчуг», «Оhуор утум», «Сахаювелир».

Во время фуршета пройдёт дефиле-показ современных якутских ювелирных украшений. Красавицы из Якутии в национальных нарядах продемонстрируют ювелирные изделия участникам выставки.

Будет звучать хомус и чарующий голос Саины.

В рамках программы выставки пройдут пресс-конференция с участием представителей министерств промышленности и внешних связей, Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, деятелей культуры и искусства Якутии,