Якутские ювелиры предложат жителям Петербурга бриллианты со строганиной, жеребятиной и хомусом

Posted 2 февраля 2010, 09:53
Published 2 февраля 2010, 09:53
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ВЛАДИВОСТОК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - На выставке "JUNWEX Петербург 2010" ювелиры Якутии представят свою эксклюзивную продукцию.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе депутата муниципального образования "округ Петровский" Дмитрия Ильковского, гости увидят театрализованное выступление «Обряд одевания якутской невесты», пройдёт дегустация блюд национальной якутской кухни. В меню известная на весь мир строганина из северной рыбы, блюда из жеребятины и многое другое...
На объединенном стенде «Ювелиры Якутии» будут представлены эксклюзивные изделия, выпускаемые компаниями «Золото Якутии», «Уран Саха», «Саха-Таас», «Звезда Якутии», «Симэх», «Айар Уус», «Жемчуг», «Оhуор утум», «Сахаювелир».
Во время фуршета пройдёт дефиле-показ современных якутских ювелирных украшений. Красавицы из Якутии в национальных нарядах продемонстрируют ювелирные изделия участникам выставки.
Будет звучать хомус и чарующий голос Саины.
В рамках программы выставки пройдут пресс-конференция с участием представителей министерств промышленности и внешних связей, Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, деятелей культуры и искусства Якутии,