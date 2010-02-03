Жители Владивостока смогут круглосуточно получить необходимую информацию по вопросам теплоснабжения

ВЛАДИВОСТОК. 3 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В филиале «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» запущен новый программно-аппаратный комплекс Call-центр.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании, такие автоматические телефонные справочные уже нашли широкое применение среди фирм, предоставляющих услуги сотовой связи, банков и различных информационных служб. Они позволяют потребителю, позвонившему по номеру Call-центра, в любое время суток получать необходимую информацию. «Приморские тепловые сети» не отстают от веяний времени. Теперь возможность круглосуточно получать информацию по вопросам теплоснабжения появится и у жителей Владивостока. Для этого горожанам необходимо набрать простой телефонный номер 796-000. Автоматизированная справочная рассчитана на работу с физическими и юридическими лицами.

Автоматизированная система работает по принципу автоответчика: любой желающий, набрав ее номер, сможет узнать о состоянии своего лицевого счета, наличии задолженности по оплате тепловой энергии, получить информацию о действующих тарифах и нормативах на тепловую энергию, адресах и графике работы абонентских отделов, а также информацию о проведении гидравлических испытаний, ремонтных и прочих работ, от которых зависит подача тепловой энергии и горячего водоснабжения.

В рамках Call-центра потребители также смогут воспользоваться «телефоном доверия». С его помощью потребители Владивостока смогут оставить свой отзыв о работе компании, обратиться с проблемой или предложением. Автоматизированная система рассчитана на одновременный прием звонков до 10 абонентов одновременно.

В филиале «Приморские тепловые сети» уверены, что открытие Call-центра позволит повысить качество обслуживания абонентов компании, ведь одной из приоритетных его задач является оперативное решение проблем потребителей. Создание более открытой и понятной системы взаимодействия с абонентами поможет укреплению между энергетиками и потребителями более тесных партнерских отношений.