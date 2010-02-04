Глава Владивостока вручил школам новые автобусы (фоторепортаж)

Школьные автобусы ПАЗ 32053-70 для перевозки детей соответствует государственным стандартам. Рассчитаны на 22 посадочных места, детские пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне автобуса установлен стеллаж для багажа, предусмотрены места для двух кресел-колясок детей-инвалидов. Для безопасности школьников автобус оборудован устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством. Как отметил водитель одной из школьных автомашин, есть в них и "умное" устройство, которое не даст автобусу сдвинуться с места, если его двери открыты.

"Мы полностью обновили парк школьных автобусов и закрыли проблему подвоза детей, проживающих в отдаленных районах, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. - Родителям можно больше не переживать за безопасность ребят и не думать, как довезти их в школу. В планах администрации Владивостока - дальнейшее развитие сети образования, строительство для школьников современных спортивных площадок".