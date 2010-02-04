Глава Владивостока вручил школам новые автобусы (фоторепортаж)

Posted 4 февраля 2010, 09:02
Published 4 февраля 2010, 09:02
Modified 17 сентября 2022, 12:46
Updated 17 сентября 2022, 12:46
ВЛАДИВОСТОК. 4 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В четверг, 4 февраля, глава города Владивостока Игорь Пушкарёв вручил МОУ "СОШ №55" и МОУ "СОШ №72" новые школьные автобусы. Теперь во Владивостоке проблема подвоза детей к школам, расположенным в отдаленных районах, полностью решена.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, в 2008 году за счет средств городского бюджета были закуплены новые автобусы для школы №37, расположенной на улице 4-ой Восточной и для школы №5 на острове Русском. В поселке Трудовом ребят в школу №70 также доставляет автобус. В новых теплых и уютных автобусах теперь на уроки будут приезжать и учащиеся 72-й школы на Емаре и 55-й школы на Снеговой.
Директор школы №72 Ирина Серкина поблагодарила главу города за такое полезное приобретение, ведь в школу на Емаре приезжают ребята со всей округи: с бухты Лазурной, военного городка. Теперь порядка 70 детей за три рейса автобуса будут попадать на занятия безопасно и с комфортом. В школу №55 на новом автобусе будут доставляться более 40 учащихся - жителей отдаленного микрорайона "Дальхимпром" и военного городка дивизии морской пехоты.
Школьные автобусы ПАЗ 32053-70 для перевозки детей соответствует государственным стандартам. Рассчитаны на 22 посадочных места, детские пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне автобуса установлен стеллаж для багажа, предусмотрены места для двух кресел-колясок детей-инвалидов. Для безопасности школьников автобус оборудован устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством. Как отметил водитель одной из школьных автомашин, есть в них и "умное" устройство, которое не даст автобусу сдвинуться с места, если его двери открыты.
"Мы полностью обновили парк школьных автобусов и закрыли проблему подвоза детей, проживающих в отдаленных районах, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. - Родителям можно больше не переживать за безопасность ребят и не думать, как довезти их в школу. В планах администрации Владивостока - дальнейшее развитие сети образования, строительство для школьников современных спортивных площадок".