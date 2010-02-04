После заявления Миронова сахалинские "эсэры" вступают в "Единую Россию"

Как рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Андрей Хапочкин, сегодня в "Единую Россию" поступают звонки и обращения "справедливороссов" и беспартийных островитян с просьбой вступить в партию "Единая Россия" с целью поддержки Владимира Путина. "Сегодня мы провели встречу с одним из лидеров "Справедливой России", депутатом городского собрания Южно-Сахалинска Николаем Артеменко, - рассказал Андрей Хапочкин. - Руководитель одной из крупных компаний области, намерен выйти из "Справедливой России" и намерен вступить в "Единую Россию в знак поддержки Владимира Путина".

По словам члена "Справедливой России" Николая Артеменко, высказывания Сергея Миронова полностью дискредитируют все усилия всех ветвей государственной власти по стабилизации экономической и политической ситуации в стране во время мирового кризиса. "Мне как руководителю крупного предприятия непонятна ситуация, при которой вместо конструктивного сотрудничества идет огульная критика тех мероприятий и проектов, которые уберегли страну от проблем и с которыми столкнулись ведущие европейские страны", - сказал Николай Артеменко. - И поддерживая политику Владимира Путина, о которой заявляли "справедливороссы" при его утверждении на должность Председателя Правительства, и сознавая какую ответственность взяла на себя сегодня только партия "Единая Россия, я хочу вступить в эту партию".

