Приморские таможенники изъяли крупную партию контрабандного спиртного

ВЛАДИВОСТОК. 4 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудниками оперативно-розыскного отдела №2 Дальневосточной оперативной таможни пресечена попытка ввоза крупной партии контрабандного спиртного, а также товаров народного потребления.

«На российском судне, прибывшем из Южной Кореи, и, уже прошедшем процедуру таможенного оформления, оперативники обнаружили два хитроумно сделанных тайника. В одном из них, оборудованном в балластном танке, находилось 110 ящиков дорогого алкоголя: водки, виски, ликеров и мартини, общим объемом более 1300 литров, а в другом - около 24 тысяч пар перчаток, комплекты автомобильной резины, женские колготки, а также предметы гигиены - салфетки и туалетная бумага. По самым предварительным подсчетам, стоимость контрабанды составляет не менее полутора миллионов рублей. Точную стоимость установит экспертиза. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», предусматривающей ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет. Согласно российскому законодательству, незаконно ввезенные товары, в том числе и спиртные напитки, конфискуются и обращаются в доход государства, если экспертиза подтверждает требуемое качество алкогольных напитков, или уничтожаются», - сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Станислав Щедрин.

Отметим, что это не первый случай попыток ввоза спиртного контрабандным путем. Так, в 2009 году было возбуждено 3 уголовных дела за контрабанду алкоголя - 2 дела Дальневосточной оперативной таможней и 1 дело - Камчатской. На Камчатке, в отношении капитана судна, который пытался ввезти более 160 ящиков элитных спиртных напитков, уже вынесен обвинительный приговор - крупный штраф и конфискация товара в пользу государства.

Дела, возбужденные Дальневосточной оперативной таможней в отношении членов экипажей судов, которые пытались ввезти спиртное, направлены в суд с обвинительным актом. Всего же в прошлом году пытались незаконно ввезти чуть меньше трех с половиной тысяч литров алкоголя.