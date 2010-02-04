В России могут ввести огромные штрафы за экономические преступления

Ленецкий при этом добавляет, что в рамках действующего законодательства штрафные санкции сопровождают лишение свободы. «Если штрафы действительно заменят собой заключение, то это можно рассматривать как гуманность по отношение к бизнесу и улучшение отношений между государством и бизнес-сообществом. Это может означать, что государство не будет рассматривать предпринимателей как врагов, не считая при этом, что люди, совершившие экономические преступления, представляют общественную угрозу», - говорит эксперт. - Если же сумма штрафов увеличится, но при этом останется и наказание в виде лишения свободы, то это будет означать, что государство ужесточает борьбу с экономическими преступлениями и пополняет свой арсенал». Ланецкий считает, что если бизнесмен ведет свой бизнес в целом легально, то есть уплачивает все налоги, то наличие в предпринимательской деятельности нескольких нелегальных схем не должно приводить к тому, что «это лицо может быть уничтожено государством», - уточняет Ленецкий.