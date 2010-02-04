В России могут ввести огромные штрафы за экономические преступления

Posted 4 февраля 2010, 03:49
Published 4 февраля 2010, 03:49
Modified 17 сентября 2022, 12:46
Updated 17 сентября 2022, 12:46
ВЛАДИВОСТОК. 4 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Министр юстиции Александр Коновалов, выступая накануне, 3 февраля, в Совете Федерации, предложил для лиц, совершивших экономические преступления, назначать такие штрафы, которые бы навсегда подорвали их бизнес. Свою позицию он называет «прогрессивной».
Глава Минюста считает, что главным наказанием за экономические преступления должны стать штрафы, суммы которых надо увеличить на порядок. Размер денежного наказания, как уточнил Коновалов, может достичь уровня, который мог бы «даже подорвать бизнес», - заявил министр.
«Тогда не придется помещать этого бизнесмена в «шарашку» и придумывать ему работу, а достаточно дать ему возможность продолжать свой бизнес, но уже честно», - подчеркнул министр юстиции, добавив, что в отношении лиц, осужденных за экономические преступления, он «придерживается прогрессивной позиции». При этом Александр Коновалов также заявил, что предпринимателей, попавших в места лишения свободы и имеющих более высокое образование, также можно «вовлекать в трудовую деятельность».
Отметим, что заявления Александра Коновалова последовали после того, как Дмитрий Медведев подписал закон, в соответствии с которым отменяется досудебный арест подозреваемых в налоговых преступлениях. Согласно принятым поправкам, граждане, впервые уклонившиеся от уплаты налогов, освобождаются от уголовной ответственности, если полностью выплачивают недоимки, пени и штрафы. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Кремля. Правда, за день до этого, 28 января 2010 года, Дмитрий Медведев, призвал ФСБ шире использовать оперативно-технические возможности для пресечения экономических преступлений, в том числе касающихся расхищения бюджетных средств.
Как ранее сообщал BFM.ru, размер материального ущерба от экономических преступлений, совершенных в России в 2009 году, превысил сумму в 1 трлн рублей, что в восемь раз больше, чем в 2008 году. Легализация преступно нажитых доходов особо отмечалась в финансово-кредитной сфере и сфере потребительского рынка.
При этом, как считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Ленецкий, суммы штрафов, которые можно взыскать в рамках действующего законодательства, не позволяют государству получить компенсацию за нанесенный ему ущерб. Согласно действующей редакции УК РФ, сумма штрафа даже за особо тяжкие экономические преступления не превышает 1 млн рублей. Также УК предусмотрено, что с лица, осужденного за экономическое преступление, могут взыскиваться доходы, полученные в течение 3-5 лет.
«Если учесть, что у наших бизнесменов официальный доход не велик, а большая часть активов зарегистрирована через аффилированные структуры или оффшоры, то государство не получает компенсации за причиненный вред», - рассказал BFM.ru Алексей Ленецкий. - Кроме того, если бизнесмен пять лет будет находиться в местах лишения свободы, то его доходы там так же вряд ли возместят убыток, нанесенный государству».
Ленецкий при этом добавляет, что в рамках действующего законодательства штрафные санкции сопровождают лишение свободы. «Если штрафы действительно заменят собой заключение, то это можно рассматривать как гуманность по отношение к бизнесу и улучшение отношений между государством и бизнес-сообществом. Это может означать, что государство не будет рассматривать предпринимателей как врагов, не считая при этом, что люди, совершившие экономические преступления, представляют общественную угрозу», - говорит эксперт. - Если же сумма штрафов увеличится, но при этом останется и наказание в виде лишения свободы, то это будет означать, что государство ужесточает борьбу с экономическими преступлениями и пополняет свой арсенал». Ланецкий считает, что если бизнесмен ведет свой бизнес в целом легально, то есть уплачивает все налоги, то наличие в предпринимательской деятельности нескольких нелегальных схем не должно приводить к тому, что «это лицо может быть уничтожено государством», - уточняет Ленецкий.
Владелец компании «Русские фермы» Андрей Даниленко в интервью BFM.ru выразил опасение, что увеличение размера штрафов может привести к ситуации, когда дать взятку чиновнику окажется выгоднее. «Эти изменения не должны давать шанса контролирующим органам, - говорит он BFM.ru. - Да, я считаю, что предприниматель должен платить налоги, но при этом его бизнесу нужно дать возможность успешно развиваться в легальных условиях. Ведь переход на теневой бизнес вреден как для государства, так и для предпринимателя. Первому это наносит ущерб, а в бизнесе создает несправедливую конкуренцию - кто-то платит налоги, а кто-то нет», - говорит Даниленко.
По словам бизнесмена в России существует одна из самых сложных в мире систем налогообложения, сопровождающаяся большим объемом «бумаготворчества». «К сожалению, бывают ситуации, когда бухгалтер совершает ошибку. И несправедливо, если предприниматель попадает в тюрьму из-за неправильной трактовки закона его подчиненным, - добавляет бизнесмен. - Нужно привести нашу систему налогообложения в порядок. Это в первую очередь».