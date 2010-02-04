Ветерану войны на Сахалине сделают ремонт за счет областных средств

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 4 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Ветерану войны на Сахалине будет сделан ремонт за счет областных средств. Такое решение принял губернатор - председатель Правительства Сахалинской области Александр Хорошавин во время приема граждан по личным вопросам. Их большая часть касалась решения социальных и имущественных проблем жителей островного региона.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства региона, к главе островного региона за помощью обратилась участник Великой Отечественной войны, жительница областного центра Агриппина Попова. Она рассказала, что в ее благоустроенной квартире некоторые помещения - ванная и кухня нуждаются в ремонте и замене сантехники. Выяснив все подробности дела, Александр Хорошавин дал поручение и.о. министра социальной защиты Ольге Литвинцевой до конца текущей недели сделать детальное обследование квартиры ветерана войны, составить смету и произвести ремонт.

Также губернатор Сахалинской области рассмотрел проблему Раисы Кураевой и ее близких родственников (дочери и двух взрослых внуков), которые остались без крова в результате пожара. Трудная ситуация, в которой оказалась данная семья, осложнена отсутствием необходимых документов. Никто из членов этой семьи не обладает статусом и правами ответственного квартиросъемщика жилого помещения, которое уничтожил огонь. По законодательству, решение о предоставлении временного жилья находится в компетенции муниципальных властей, в распоряжении которых находится маневренный жилой фонд. Губернатор Александр Хорошавин дал поручение мэру Южно-Сахалинска Андрею Лобкину, который также присутствовал на встрече, в течение двух недель решить все процедурные моменты для расселения погорельцев в одном из обустроенных помещений бывшего детского дома «Ласточка». Также глава островного региона рекомендовал Раисе Кураевой оформить необходимые документы для постановки в очередь на получение благоустроенного жилья.

В ходе приема губернатор рассмотрел ряд других социальных вопросов.