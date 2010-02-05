Прокуратура Хабаровского края перешла на круглосуточное дежурство

В ее состав входят также представители УВД, Управления ФСБ, Главного управления МЧС России, Управления ФНС, Управления ФМС России Управления Роскомнадзора,по Хабаровскому краю, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Избирательной комиссии Хабаровского края.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре края, возобновлена деятельность аналогичных межведомственных групп при районных (городских) прокуратурах.

В органах прокуратуры края установлены круглосуточные дежурства прокурорских работников в период проведения выборов в Законодательную думу края, созданы дополнительные группы для оперативного решения вопросов, возникающих в случаях нарушений законодательства.

Прокуроры проводят проверки соответствия нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, избирательными комиссиями в период подготовки к выборам, соблюдения избирательного законодательства при регистрации кандидатов.

В соответствии с приказом прокурора края горрайпрокурорами обеспечивается надзор за исполнением законодательства о выборах муниципальными (территориальными) избирательными комиссиями городских кругов, городских (сельских) поселений, окружными и участковыми избирательными комиссиями, создаваемыми в период избирательных кампаний.

С начала избирательной кампании выявлено 27 нарушений законодательства, внесено 6 представлений, принесено 18 протестов на незаконные правовые акты, направлено в суды 3 исковых заявления по факту незаконного бездействия органов местного самоуправления по финансированию выборов.

С начала февраля горрайпрокуроры начали проверки защищенности от терроризма, соблюдения законодательства о пожарной безопасности избирательных участков, мест массового пребывания людей, объектов образования, культуры и жизнеобеспечения.