vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2010, 00:34

Published 5 февраля 2010, 00:34

Modified 17 сентября 2022, 12:46

Updated 17 сентября 2022, 12:46

Прокуратура Хабаровского края перешла на круглосуточное дежурство

5 февраля 2010, 00:34
Сюжет
Происшествие
На период подготовки и проведения выборов созданы дополнительные группы для оперативного решения вопросов, возникающих в случаях нарушений законодательства

ХАБАРОВСК. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В прокуратуре Хабаровского края возобновлена деятельность межведомственной рабочей группы по организации совместного надзора за исполнением избирательного законодательства, по обеспечению законности в период проведения избирательных кампаний.

В ее состав входят также представители УВД, Управления ФСБ, Главного управления МЧС России, Управления ФНС, Управления ФМС России Управления Роскомнадзора,по Хабаровскому краю, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Избирательной комиссии Хабаровского края.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре края, возобновлена деятельность аналогичных межведомственных групп при районных (городских) прокуратурах.
В органах прокуратуры края установлены круглосуточные дежурства прокурорских работников в период проведения выборов в Законодательную думу края, созданы дополнительные группы для оперативного решения вопросов, возникающих в случаях нарушений законодательства.
Прокуроры проводят проверки соответствия нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, избирательными комиссиями в период подготовки к выборам, соблюдения избирательного законодательства при регистрации кандидатов.
В соответствии с приказом прокурора края горрайпрокурорами обеспечивается надзор за исполнением законодательства о выборах муниципальными (территориальными) избирательными комиссиями городских кругов, городских (сельских) поселений, окружными и участковыми избирательными комиссиями, создаваемыми в период избирательных кампаний.
С начала избирательной кампании выявлено 27 нарушений законодательства, внесено 6 представлений, принесено 18 протестов на незаконные правовые акты, направлено в суды 3 исковых заявления по факту незаконного бездействия органов местного самоуправления по финансированию выборов.
С начала февраля горрайпрокуроры начали проверки защищенности от терроризма, соблюдения законодательства о пожарной безопасности избирательных участков, мест массового пребывания людей, объектов образования, культуры и жизнеобеспечения.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика