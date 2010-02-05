В России количество регионов с дефицитным бюджетом выросло на треть

Общие доходы российских регионов в прошлом году составили 5,923 трлн руб., расходы - 6,254 трлн, рассказал министр. Закрыть дыру в 330 млрд руб. помог федеральный центр бюджетными кредитами по минимальной ставке. Общая же поддержка регионам была наращена на треть по сравнению с докризисным 2008 годом, до 1,5 трлн руб. «Доходы российских субъектов упали в 2009 году всего на 14%, в то время как федеральный бюджет потерял 20% доходов», - порадовался за регионы глава Минфина. Муниципалитеты потеряли и того меньше - всего 4%.