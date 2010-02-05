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Posted 5 февраля 2010, 06:28

Published 5 февраля 2010, 06:28

Modified 17 сентября 2022, 12:46

Updated 17 сентября 2022, 12:46

В России количество регионов с дефицитным бюджетом выросло на треть

5 февраля 2010, 06:28
Алексей Кудрин: Падать дальше некуда

ВЛАДИВОСТОК. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В прошлом году количество регионов с дефицитным бюджетом выросло на треть - с 44 до 62, рассказал накануне, 4 февраля, на заседании президиума правительства глава Минфина Алексей Кудрин. Территории потеряли 14% доходов. Падать дальше некуда. Эксперты пророчат, что в 2010 м региональную казну ждет рост, однако денег на развитие снова не будет.

Общие доходы российских регионов в прошлом году составили 5,923 трлн руб., расходы - 6,254 трлн, рассказал министр. Закрыть дыру в 330 млрд руб. помог федеральный центр бюджетными кредитами по минимальной ставке. Общая же поддержка регионам была наращена на треть по сравнению с докризисным 2008 годом, до 1,5 трлн руб. «Доходы российских субъектов упали в 2009 году всего на 14%, в то время как федеральный бюджет потерял 20% доходов», - порадовался за регионы глава Минфина. Муниципалитеты потеряли и того меньше - всего 4%.

Как пишет РБК Daily, самое главное, что порадовало г-на Кудрина, - расходы бюджетов регионов остались на уровне докризисного 2008 года. Впрочем, деньги были потрачены на социалку, а не на развитие - инвестиционные расходы территорий были урезаны почти на четверть. «Мы ожидали, будет больше, - отметил Алексей Кудрин. - По итогам первого полугодия мы опасались, что они снизятся на 40-50%».

В этом году доходная база регионов вырастет примерно на 10%, прогнозирует директор международных региональных финансов агентства Fitch Ratings Владимир Редькин. «Скажется эффект низкой базы и некоторое оживление экономики, - говорит эксперт. - Но на уровень докризисного 2008 года мы вряд ли выйдем». Собственных денег на развитие регионам снова будет не хватать, а за заемными они пока пойти поостерегутся, считает г-н Редькин.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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