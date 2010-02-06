Предлагается внести изменения в Закон "О флаге и гербе Хабаровского края"

ХАБАРОВСК. 6 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Изменения в Закон Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровского края» были рассмотрены на заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям, сообщает пресс-служба Законодательной думы края. Проект разработан в целях уточнения отдельных положений Закона, который был принят в сентябре 2001 года.

Предлагается узаконить изображение герба Хабаровского края на бланках распоряжений председателя Законодательной Думы и бланках председателя Законодательной Думы. Теперь оно будет обязательным.

Не обязательным, но возможным станет изображения герба края на бланках депутатов Законодательной Думы, при изготовлении благодарностей, на нагрудных знаках и визитных карточках лиц, замещающих государственные должности края, государственных гражданских служащих края, на удостоверениях лиц, замещающих государственные должности края, государственных гражданских служащих края, мировых судей, помощников депутатов Законодательной Думы. Герб сможет украшать форму спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих край, официальные сайты государственных органов края и продукцию, изготавливаемую для нужд государственных органов края.

А вот размещение символа Хабаровского края в рекламных изданиях, на изделиях сувенирного производства, а также на продукции, выпускаемой организациями, согласно новой редакции закона, будет возможным только после согласования и утверждения художественным советом Хабаровской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и в порядке, установленном губернатором края.

Автор законодательной инициативы председатель комитета Александр Петров считает, что «законопроект позволит не только уточнить, где обязательно или можно применять изображение герба, но и, надеется, что это усилит патриотические чувства жителей края».