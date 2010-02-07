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Posted 7 февраля 2010, 01:35

Published 7 февраля 2010, 01:35

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Житель Китая установил новый рекорд по переносимости холода

7 февраля 2010, 01:35
53-летний китаец простоял в ледяном шкафу почти два часа

ВЛАДИВОСТОК. 7 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Житель города Муданьцзян в КНР установил новый рекорд Гиннеса по переносимости холода.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", простояв во льду 112 минут, оригинальный китаец установил рекорд Гиннеса по выносливости холода
Гражданин КНР погрузился в ледяное пристанище в 3 часа 35 минут второй половины дня и простоял в шкафу, наполненном кусками льда, 112 минут.
Таким образом, 53-летний житель города Муданьцзян Чэнь Кэцай успешно обновил рекорд Гиннеса по переносимости холода.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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