Житель Китая установил новый рекорд по переносимости холода

Posted 7 февраля 2010, 01:35
Published 7 февраля 2010, 01:35
Modified 17 сентября 2022, 12:45
Updated 17 сентября 2022, 12:45
ВЛАДИВОСТОК. 7 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Житель города Муданьцзян в КНР установил новый рекорд Гиннеса по переносимости холода.
Как сообщает газета "Жэньминь жибао", простояв во льду 112 минут, оригинальный китаец установил рекорд Гиннеса по выносливости холода
Гражданин КНР погрузился в ледяное пристанище в 3 часа 35 минут второй половины дня и простоял в шкафу, наполненном кусками льда, 112 минут.
Таким образом, 53-летний житель города Муданьцзян Чэнь Кэцай успешно обновил рекорд Гиннеса по переносимости холода.