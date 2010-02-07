Житель Китая установил новый рекорд по переносимости холода

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", простояв во льду 112 минут, оригинальный китаец установил рекорд Гиннеса по выносливости холода

Гражданин КНР погрузился в ледяное пристанище в 3 часа 35 минут второй половины дня и простоял в шкафу, наполненном кусками льда, 112 минут.

Таким образом, 53-летний житель города Муданьцзян Чэнь Кэцай успешно обновил рекорд Гиннеса по переносимости холода.