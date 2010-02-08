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Posted 8 февраля 2010, 00:18

Published 8 февраля 2010, 00:18

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Молодые семьи Биробиджана смогут обратиться с проблемами в специальный клуб

8 февраля 2010, 00:18
Цель проекта – научить неопытных супругов понимать друг друга

БИРОБИДЖАН. 8 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В столице ЕАО началась реализация нового проекта, направленного на улучшение психологического климата и взаимоотношений супругов в молодых семьях.

Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в Центре социально-психологической помощи семье и молодежи. Цель клуба "Молодая семья" - оказание помощи молодым парам, которые уже состоят в браке или только решаются на такой серьезный шаг. Также сюда могут обратиться и молодые родители.
Клуб будет работать по нескольким направлениям. Во-первых, специалисты Центра помогут молодым парам навыкам общения, взаимопонимания и принятия осознанных решений в супружеских отношениях. Немаловажным по этому направлению окажется и формирование семейных ценностей и традиций. Во-вторых, специалист по социальной работе поможет в решении вопросов выплат государственных пособий и другой помощи. Не забудут и о консультациях юриста по вопросам семейного права. В-третьих, желающие смогут обратиться со своими проблемами к наркологу.
Как отмечают в Центре, сегодня одна из причин распада молодых семей - это употребление супругами алкоголя или наркотиков. Поэтому формирование здорового образа жизни у молодежи задача первостепенная, хотя и очень кропотливая.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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