Молодые семьи Биробиджана смогут обратиться с проблемами в специальный клуб

Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в Центре социально-психологической помощи семье и молодежи. Цель клуба "Молодая семья" - оказание помощи молодым парам, которые уже состоят в браке или только решаются на такой серьезный шаг. Также сюда могут обратиться и молодые родители.

Клуб будет работать по нескольким направлениям. Во-первых, специалисты Центра помогут молодым парам навыкам общения, взаимопонимания и принятия осознанных решений в супружеских отношениях. Немаловажным по этому направлению окажется и формирование семейных ценностей и традиций. Во-вторых, специалист по социальной работе поможет в решении вопросов выплат государственных пособий и другой помощи. Не забудут и о консультациях юриста по вопросам семейного права. В-третьих, желающие смогут обратиться со своими проблемами к наркологу.

Как отмечают в Центре, сегодня одна из причин распада молодых семей - это употребление супругами алкоголя или наркотиков. Поэтому формирование здорового образа жизни у молодежи задача первостепенная, хотя и очень кропотливая.