130 самовольных свалок выявлено в Комсомольске-на-Амуре

29 административных протоколов, составленных по фактам нарушения природоохранного законодательства, направлены на рассмотрение районных комиссий, 21 материал - в прокуратуру, а 97 нарушителей предпочли ликвидировать свалки собственными силами и без вмешательства надзорных органов. Администрация города проводит активную экологическую политику и реализует целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Комсомольск-на-Амуре «вышел» из перечня городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, выбросы от стационарных источников значительно сократились. Так, на ОАО «Амурметалле» с 2007 года действует новый комплекс газоочистки с рукавными фильтрами. На ТЭЦ-2 осуществляются мероприятия по приведению объёмов выбросов взвешенных веществ и оксидов азота в соответствии с нормами предельно допустимых значений. Большое внимание уделяется охране и рациональному использованию водных ресурсов. В городе ведется реконструкция канализации и очистных сооружений, продолжается строительство комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского подземного водозабора в пласте. Здесь готовятся к запуску три пусковых комплекса общей мощностью 75 тысяч кубических метров в сутки. Стоимость данного объекта превышает 1 миллиард рублей.