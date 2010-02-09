130 самовольных свалок выявлено в Комсомольске-на-Амуре

Posted 9 февраля 2010, 01:27
Published 9 февраля 2010, 01:27
Modified 17 сентября 2022, 12:45
Updated 17 сентября 2022, 12:45
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 9 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 130 самовольных свалок промышленных и бытовых отходов выявлено в Комсомольске-на-Амуре в прошлом году в ходе рейдов, организованных отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации. Найдены и «владельцы» несанкционированных «складов», сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.
29 административных протоколов, составленных по фактам нарушения природоохранного законодательства, направлены на рассмотрение районных комиссий, 21 материал - в прокуратуру, а 97 нарушителей предпочли ликвидировать свалки собственными силами и без вмешательства надзорных органов. Администрация города проводит активную экологическую политику и реализует целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Комсомольск-на-Амуре «вышел» из перечня городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, выбросы от стационарных источников значительно сократились. Так, на ОАО «Амурметалле» с 2007 года действует новый комплекс газоочистки с рукавными фильтрами. На ТЭЦ-2 осуществляются мероприятия по приведению объёмов выбросов взвешенных веществ и оксидов азота в соответствии с нормами предельно допустимых значений. Большое внимание уделяется охране и рациональному использованию водных ресурсов. В городе ведется реконструкция канализации и очистных сооружений, продолжается строительство комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского подземного водозабора в пласте. Здесь готовятся к запуску три пусковых комплекса общей мощностью 75 тысяч кубических метров в сутки. Стоимость данного объекта превышает 1 миллиард рублей.