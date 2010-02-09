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Posted 9 февраля 2010, 01:30

Published 9 февраля 2010, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Президент России Дмитрий Медведев представил кандидатуру на пост губернатора ЕАО

9 февраля 2010, 01:30
Кандидат входил в список от "Единой России"

БИРОБИДЖАН. 9 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев предложил утвердить депутатам региона на пост губернатора Еврейской автономной области кандидатуру Александра Винникова. Как передает корреспондент РИА "Восток-Медиа", об этом сообщила пресс-служба Кремля.
19 ноября 2009 года главе государства от регионального отделения партии "Единая Россия", как от партии, имеющей большинство в региональном парламенте, был предложен список из трех кандидатур.
В списке был и сегодняшний глава административного центра области Биробиджана Александр Винников.
Согласно действующего законодательства Президент внес в Заксобрание Еврейской автономной области кандидатуру Александра Винникова для наделения его полномочиями губернатора. В настоящее время Еврейскую АО возглавляет Николай Волков.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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