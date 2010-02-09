Президент России Дмитрий Медведев представил кандидатуру на пост губернатора ЕАО

БИРОБИДЖАН. 9 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев предложил утвердить депутатам региона на пост губернатора Еврейской автономной области кандидатуру Александра Винникова. Как передает корреспондент РИА "Восток-Медиа", об этом сообщила пресс-служба Кремля.

19 ноября 2009 года главе государства от регионального отделения партии "Единая Россия", как от партии, имеющей большинство в региональном парламенте, был предложен список из трех кандидатур.

В списке был и сегодняшний глава административного центра области Биробиджана Александр Винников.

Согласно действующего законодательства Президент внес в Заксобрание Еврейской автономной области кандидатуру Александра Винникова для наделения его полномочиями губернатора. В настоящее время Еврейскую АО возглавляет Николай Волков.