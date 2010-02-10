vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2010, 08:03

Published 10 февраля 2010, 08:03

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Бывший начальник здравоохранения Амурской области оправдана судом

10 февраля 2010, 08:03
Сюжет
Происшествие
Судья в действиях Нины Лесик состава преступления не усмотрел

БЛАГОВЕЩЕНСК. 10 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Экс-начальник департамента здравоохранения Амурской области Нина Лесик признана невиновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Оправдательный приговор по делу, которое рассматривалось почти три года, 10 февраля вынес городской суд Благовещенска.
Как напоминает корреспондент РИА «Восток-Медиа», бывшая чиновница обвинялась в том, что с ее ведома на нужды учреждений здравоохранения была закуплена медицинская техника по завышенным ценам. Изначально ущерб, нанесенный областному бюджету, оценивался в 16 миллионов рублей. Однако затем сумма сократилась вчетверо. Но и эти деньги экс-главе облздрава не придется возмещать. Суд в действиях Нины Лесик состава преступления не усмотрел.
«Я считаю, что восторжествовала справедливость, - заявила Лесик после оглашения приговора. - Я ничего не нарушала, а все это дело нанесло ущерб не только мне, но и здравоохранению, моим коллегам».
Решение суда может быть обжаловано в течение ближайших десяти суток. По словам адвоката Нины Лесик Юрия Заварзина, сторона обвинения непременно воспользуется этим правом. Встречный иск намерена подать и защита.
«Моя доверительница за время разбирательств подорвала здоровье, две недели провела в следственном изоляторе, - сообщил Заварзин. - Я полагаю, что право на реабилитацию в приговоре определено. Если Нина Васильевна решит, мы будем подавать иск».
Оправдательный приговор вынес судья Максим Еременко. Он же ведет дело бывшего губернатора Леонида Короткова.
Судебное разбирательство продолжилось сразу же после оглашения приговора Нине Лесик. Экс-глава региона обвиняется в превышении должностных полномочий. Сам Коротков настаивает на своей невиновности. По его мнению, во всех трех эпизодах дела, а это покупка дорожной техники по завышенной цене, содержание футбольного клуба «Амур» за счет энергопотребителей и покупка акций прииска «Дамбуки» на областные деньги, нет состава преступления.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика