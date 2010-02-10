Бывший начальник здравоохранения Амурской области оправдана судом

БЛАГОВЕЩЕНСК. 10 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Экс-начальник департамента здравоохранения Амурской области Нина Лесик признана невиновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Оправдательный приговор по делу, которое рассматривалось почти три года, 10 февраля вынес городской суд Благовещенска.

Как напоминает корреспондент РИА «Восток-Медиа», бывшая чиновница обвинялась в том, что с ее ведома на нужды учреждений здравоохранения была закуплена медицинская техника по завышенным ценам. Изначально ущерб, нанесенный областному бюджету, оценивался в 16 миллионов рублей. Однако затем сумма сократилась вчетверо. Но и эти деньги экс-главе облздрава не придется возмещать. Суд в действиях Нины Лесик состава преступления не усмотрел.

«Я считаю, что восторжествовала справедливость, - заявила Лесик после оглашения приговора. - Я ничего не нарушала, а все это дело нанесло ущерб не только мне, но и здравоохранению, моим коллегам».

Решение суда может быть обжаловано в течение ближайших десяти суток. По словам адвоката Нины Лесик Юрия Заварзина, сторона обвинения непременно воспользуется этим правом. Встречный иск намерена подать и защита.

«Моя доверительница за время разбирательств подорвала здоровье, две недели провела в следственном изоляторе, - сообщил Заварзин. - Я полагаю, что право на реабилитацию в приговоре определено. Если Нина Васильевна решит, мы будем подавать иск».

Оправдательный приговор вынес судья Максим Еременко. Он же ведет дело бывшего губернатора Леонида Короткова.

Судебное разбирательство продолжилось сразу же после оглашения приговора Нине Лесик. Экс-глава региона обвиняется в превышении должностных полномочий. Сам Коротков настаивает на своей невиновности. По его мнению, во всех трех эпизодах дела, а это покупка дорожной техники по завышенной цене, содержание футбольного клуба «Амур» за счет энергопотребителей и покупка акций прииска «Дамбуки» на областные деньги, нет состава преступления.