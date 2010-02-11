Александр Карелин посетит Хабаровск

Целью визита является знакомство с развитием спорта в Хабаровском крае. В соответствии с программой пребывания в этот же день запланировано посещение занятий юных спортсменов во Дворце культуры и спорта «Русь» и встреча Александра Карелина со студентами Дальневосточной академии физической культуры и спорта, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».