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Posted 11 февраля 2010, 03:48

Published 11 февраля 2010, 03:48

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Александр Карелин посетит Хабаровск

11 февраля 2010, 03:48
Цель визита депутата Госдумы - знакомство с развитием физкультуры и спорта в крае

ХАБАРОВСК. 11 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 12 февраля в рамках рабочей поездки по регионам в Хабаровск прибудет депутат Государственной Думы РФ, знаменитый российский спортсмен Александр Карелин.

Целью визита является знакомство с развитием спорта в Хабаровском крае. В соответствии с программой пребывания в этот же день запланировано посещение занятий юных спортсменов во Дворце культуры и спорта «Русь» и встреча Александра Карелина со студентами Дальневосточной академии физической культуры и спорта, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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