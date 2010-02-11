vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2010, 08:35

Published 11 февраля 2010, 08:35

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Хабаровская теплосетевая компания выполнила основные показатели 2009 года

11 февраля 2010, 08:35
Выручка оказалась выше плановой на 1,6 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 11 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровской теплосетевой компании подвели итоги минувшего года. Несмотря на то, что возникшая в 2009 году кризисная ситуация во многом затруднила стабильное функционирование компании, все основные показатели ее деятельности выполнены, отмечается в пресс-релизе пресс-службы энергетиков.
В прошедшем году выручка оказалась выше плановой на 1,6 миллионов рублей. Плановое задание по получению чистой прибыли перевыполнено на 1,23%.
В условиях общей кризисной ситуации в стране компании пришлось предпринять ряд мер по экономии средств и уделить особое внимание финансовому планированию и мероприятиям по снижению затрат. Более 39 миллионов рублей филиалу удалось сэкономить за счет реализации комплексного плана снижения издержек. Благодаря рациональному использованию средств и тщательному планированию работы филиала, было сэкономлено 15,8 миллионов рублей по покупной электроэнергии и 10,4 миллиона рублей по использованной на производственные и хозяйственные нужды воде. Перевыполнен план по взиманию пени и штрафов с недобросовестных потребителей теплоэнергии. Полученная сумма составляет 12,6 миллионов рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика