Хабаровская теплосетевая компания выполнила основные показатели 2009 года

ХАБАРОВСК. 11 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровской теплосетевой компании подвели итоги минувшего года. Несмотря на то, что возникшая в 2009 году кризисная ситуация во многом затруднила стабильное функционирование компании, все основные показатели ее деятельности выполнены, отмечается в пресс-релизе пресс-службы энергетиков.

В прошедшем году выручка оказалась выше плановой на 1,6 миллионов рублей. Плановое задание по получению чистой прибыли перевыполнено на 1,23%.

В условиях общей кризисной ситуации в стране компании пришлось предпринять ряд мер по экономии средств и уделить особое внимание финансовому планированию и мероприятиям по снижению затрат. Более 39 миллионов рублей филиалу удалось сэкономить за счет реализации комплексного плана снижения издержек. Благодаря рациональному использованию средств и тщательному планированию работы филиала, было сэкономлено 15,8 миллионов рублей по покупной электроэнергии и 10,4 миллиона рублей по использованной на производственные и хозяйственные нужды воде. Перевыполнен план по взиманию пени и штрафов с недобросовестных потребителей теплоэнергии. Полученная сумма составляет 12,6 миллионов рублей.