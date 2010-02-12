На Камчатке продолжается эстафета Знамени Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Эстафету Знамени Победы на Камчатке принял Усть-Большерецкий район.

Как сообщили в Агентстве по молодежной политике Камчатского края, Знамя торжественно встретили вечером в четверг. Планируется, что 1 марта Эстафета отправится в Соболевский район.

Эстафета Знамени Победы стартовала на полуострове 9 мая 2008 года. Она проводится в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

С 9 мая 2008 года по 9 мая 2009 года Знамя Победы находилось в Елизовском муниципальном районе. Затем Знамя побывало в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском муниципальных районах. Планируется, что символ Великой Победы после Соболевского района побывает в Усть-Камчатском районах и на территории Вилючинского городского округа. Эстафета Знамени Победы будет завершена 9 мая 2010 года в Петропавловске-Камчатском.

Во всех муниципальных районах Камчатского края, где уже побывало Знамя Победы, были проведены различные торжественные мероприятия: митинги, встречи с ветеранами, уроки мужества, книжные выставки, литературные вечера.