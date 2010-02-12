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Posted 12 февраля 2010, 07:19

Published 12 февраля 2010, 07:19

Modified 1 сентября 2022, 03:01

Updated 1 сентября 2022, 03:01

На Камчатке продолжается эстафета Знамени Победы

12 февраля 2010, 07:19
Она проводится в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Эстафету Знамени Победы на Камчатке принял Усть-Большерецкий район.
Как сообщили в Агентстве по молодежной политике Камчатского края, Знамя торжественно встретили вечером в четверг. Планируется, что 1 марта Эстафета отправится в Соболевский район.
Эстафета Знамени Победы стартовала на полуострове 9 мая 2008 года. Она проводится в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.
С 9 мая 2008 года по 9 мая 2009 года Знамя Победы находилось в Елизовском муниципальном районе. Затем Знамя побывало в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском муниципальных районах. Планируется, что символ Великой Победы после Соболевского района побывает в Усть-Камчатском районах и на территории Вилючинского городского округа. Эстафета Знамени Победы будет завершена 9 мая 2010 года в Петропавловске-Камчатском.
Во всех муниципальных районах Камчатского края, где уже побывало Знамя Победы, были проведены различные торжественные мероприятия: митинги, встречи с ветеранами, уроки мужества, книжные выставки, литературные вечера.

#Новости#Общество#Камчатский край
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