Приморские депутаты продолжают работу над законом об оплате труда приемных родителей

ВЛАДИВОСТОК. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам повторного рассмотрения вопроса об изменениях в действующие краевые законы об оплате труда приемных родителей и размерах выплаты опекунам (попечителям), депутаты комитета сформировали состав согласительных комиссий для работы над законами. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в отделе прессы и информации краевого парламента.

В состав комиссий вошли Оксана Рыбалко, Виктория Николаева и Галина Медведева. Суть законов в том, чтобы предоставить лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях до достижения 18-летнего возраста и обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, право на дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты средств на их содержание до окончания обучения. Членам согласительных комиссий предстоит доработать изменения в данные законы, отклоненные Губернатором Приморского края.