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Posted 12 февраля 2010, 06:14

Published 12 февраля 2010, 06:14

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Приморские депутаты продолжают работу над законом об оплате труда приемных родителей

12 февраля 2010, 06:14
Законодатели сформировали комиссии по доработке закона

ВЛАДИВОСТОК. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам повторного рассмотрения вопроса об изменениях в действующие краевые законы об оплате труда приемных родителей и размерах выплаты опекунам (попечителям), депутаты комитета сформировали состав согласительных комиссий для работы над законами. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в отделе прессы и информации краевого парламента.
В состав комиссий вошли Оксана Рыбалко, Виктория Николаева и Галина Медведева. Суть законов в том, чтобы предоставить лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях до достижения 18-летнего возраста и обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, право на дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты средств на их содержание до окончания обучения. Членам согласительных комиссий предстоит доработать изменения в данные законы, отклоненные Губернатором Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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