Владивосток увидит грандиозный концерт Джорджа Майкла

ВЛАДИВОСТОК. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - «Британский король поп-музыки» Джордж Майкл после 15-летней паузы в выступлениях в 2007 году впервые отправился в мировое турне «25 LIVE TOUR» и подтвердил статус аншлагами на всех концертах. В рамках этого тура Джордж Майкл дал два концерта и в Москве.