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Posted 12 февраля 2010, 06:46

Published 12 февраля 2010, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

Владивосток увидит грандиозный концерт Джорджа Майкла

12 февраля 2010, 06:46
Произойдет это в День святого Валентина

ВЛАДИВОСТОК. 12 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - «Британский король поп-музыки» Джордж Майкл после 15-летней паузы в выступлениях в 2007 году впервые отправился в мировое турне «25 LIVE TOUR» и подтвердил статус аншлагами на всех концертах. В рамках этого тура Джордж Майкл дал два концерта и в Москве.

Завершением «25 LIVE TOUR» стал грандиозный концерт в легендарном концертном зале Earls Court. Трехъярусная сцена, оснащенная большими изогнутыми экранами высотой с пятиэтажное здание, яркое световое шоу, тысячи поклонников и, конечно же, лучшие песни Джорджа Майкла: «Father Figure», «One More Try», «Freedom», «Faith», «Everything She Wants», «Amazing» и многие другие.

Грандиозный фильм концерт с цифровым качеством изображения и звука будет показан в кинотеатре «Уссури» 14 февраля в День всех влюбленных, начало в 19:30

В кассе кинотеатра «Уссури» открыта предварительная продажа билетов, сообщает пресс-центр кинотеатра.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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